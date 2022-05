Beatrice Valli e Marco Fantini, nozze imminenti per la coppia ex UeD. Una notizia che fa gioire i fan storici che da sempre hanno sperato che la loro unione potesse sfidare ogni distanza e ogni tempo. E infatti l’annuncio è finalmente arrivato, ma a una condizione che la stessa Beatrice sottolinea.

Pronti a sognare insieme a Beatrice Valli e il suo futuro sposo Marco Fantini? Ebbene, si contano le ore per il lieto e attesissimo evento che a causa della pandemia è stato rimandato. Una location da sogno per le nozze che si festeggieranno sull’isola di Capri. Ma se l’abito resta top secret come molti altri dettagli, non è tale una condizione anticipata ai fan.





“Siamo molto stanchi, ma felicissimi” ha aggiunto l’influencer ed ex protagonista di Uomini e Donne. Poi Beatrice Valli sottolinea: “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”. (Beatrice Valli nuda all’addio al nubilato).

Insomma, non sarà un matrimonio social, o almeno non accadrà sul momento. “Chi avrebbe mai detto che ci saremo trovati d’accordo su tutto, anche sulla scelta dei fiori“, fa ancora sapere Beatrice Valli insieme a Marco Fantini.

I “Vallini”, dunque, come si fanno chiamare dall’unione dei loro cognomi, non stanno nella pelle e hanno deciso di celebrare tutto lontano dal mondo dei social. Insieme dal 2014, la coppia Beatrice Valli e Marco Fantini sono sempre stati molto uniti. Le nozze rappresentano un altro importante passo. Infatti Beatrice Marco sono già genitori di Azzurra e Bianca, diventate le sorelline di Alessandro, figlio di Beatrice nato da una precedente storia.

