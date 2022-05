“Oddio ma questa foto?”. Tutti a bocca aperta davanti alla foto da bambina dell’ex Amici

Questa bellissima bambina è davvero impossibile da non riconoscere, visto che lei è uno dei volti che abbiamo conosciuto in televisione in questi ultimi mesi. Oggi lei è una meravigliosa ragazza, ma anche da piccola i suoi lineamenti perfetti già si potevano notare. E proprio la diretta interessata ha voluto pubblicare sui suoi profili social questa magnifica immagine per annunciare a tutti i suoi fan qualcosa di importante. Stiamo parlando della cantante Sissi di Amici 21.

Prima di dirvi tutto sul perché abbia scelto questa foto da bambina e in particolare per quale evento, Sissi di Amici 21 ha ricevuto una sorpresa qualche giorno fa. Nel centro di Milano è stata esposta un’enorme affissione in occasione del lancio del suo primo album Leggera. Quando l’ha vista la cantante non ha potuto far altro che esclamare con un eloquente “Madonna”. Adesso, però, c’è una foto che sta facendo parecchio parlare. Spotify ha scelto Sissi come ambasciatrice di Equal Italia e la foto è comparsa anche sui grattacieli di New York.





Sissi di Amici 21 da bambina: la foto

Questo il messaggio di Sissi di Amici 21, che ha postato la foto di lei da bambina: “‘Leggera’ è circondarsi dei propri pensieri senza che questi riescano a toccarci troppo e cambiarci. È riuscire a fluttuare, galleggiare in un proprio spazio, ma con consapevolezza e concentrazione. Ho sempre sognato di creare qualcosa di mio davvero, fin da piccola. Ho sempre sognato di poter essere sincera, senza preoccuparmi troppo delle conseguenze dei miei pensieri, ora finalmente ci sono riuscita”.

Infine, Sissi ha scritto: “Amori, LEGGERA è vostra, tanto altro in arrivo, non vedo l’ora di condividerlo con voi”. La concorrente di Amici 21 ha dunque annunciato in questo modo inedito l’uscita del suo nuovo disco, che si chiama appunto Leggera. Sono presenti tutte le sue canzoni che stanno già conquistando dei risultati importantissimi. Ovviamente sono apparsi tantissimi commenti dei suoi ammiratori e ora ve ne proponiamo qualcuno. Per lei è tempo solamente di gioie e momenti indimenticabili.

Queste le reazioni dei follower: “Grazie per averci regalato una parte di te, nuovamente”, “Fiera di tutto quello che stai creando con la tua passione, continua così Sissi”, “In bocca al lupo”. E ancora: “Io ti voglio davvero tanto bene”, “Fiera del tuo percorso”, “Sei una ragazza meravigliosa, dolcissima e simpatica”, “Stupenda, una regina. Non vedo l’ora di ascoltarti e di vederti”.

