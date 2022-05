Beatrice Valli nuda all’addio al nubilato. Sta facendo scalpore la foto pubblicata dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sul suo account Instagram; foto in cui si mostra completamente senza veli e prende in giro i commenti che spesso gli haters le rivolgono. “Sei una mamma. Cit.”, ha scritto Beatrice Valli a corredo della fotografia scattata in una bellissima masseria in Puglia.

Il 29 maggio l’influencer si sposerà con Marco Fantini – il fidanzato che ha conosciuto durante il percorso a Uomini e Donne – e in questi giorni si sta godendo relax e divertimento con le amiche più care in Puglia. Beatrice Valli nuda al suo addio nubilato con una frecciatina agli haters che spesso la criticano.





Beatrice Valli nuda all’addio al nubilato

La foto di Beatrice Valli nuda all’addio al nubilato è stata commentata da tantissimi utenti social. Per alcuni è artistica per altri volgare e scandalosa. Tra i commenti anche quelli di tanti personaggi del mondo dello spettacolo. La fidanzata di Valentino Rossi, la modella Francesca Sofia Novello, ha scritto “sei una super mamma e bellissima!”. Dello stesso avviso la ballerina di Amici Giulia Pauselli.

Anche Rudy Zerbi ha voluto lasciare un commento alla foto di Beatrice Valli nuda per il suo addio al nubilato. “Anche io faccio il bagno così e sono un papà”, ha scritto ironicamente il discografico e professore di Amici. Tantissimi i like al commento del futuro marito Marco Fantini, che ha scritto: “Avevi finito i cambi in valigia?”.

Ovviamente non sono mancate le critiche alla foto di Beatrice Valli nuda: “Solo una domanda: Perché?”, “Più che altro non capisco il senso”, “È bellissima su questo non c’è dubbio! Ma la necessità di posare così non lo comprendo”. “Mi sembri un po’ esagerata”, “Va di moda la foto con il culo di fuori, lo fanno tutte, ormai è tutto normale non esiste più nessun genere di rispetto per se stesse, per i soldi tutto si fa”.

“Il nostro nido”. Matrimonio e nuova casa per la super coppia di UeD: “È davvero un sogno”