“Non possiamo ancora uscire di casa”. Beatrice Valli preoccupata per i figli: “Non sappiamo ancora niente…”

Beatrice Valli ancora positiva al Covid. Non finisce la dura lotta contro il virus. Tutti positivi da circa due settimane dopo il periodo di vacanza trascorso a Forte dei Marmi. Non solo Beatrice Valli dunque, ma anche Marco Fantini e i loro figli.

Con all’attivo ben 2,8 milioni di follower, l’ex volto di Uomini e Donne non ha esitato a informare i fan di essere risultata positiva al Covid insieme al compagno e i figli: “Marco non stava bene da qualche giorno ma di lì a breve avremmo fatto il tampone quindi ero tranquilla”.

“Purtroppo siamo risultati tutti positivi, anche i bimbi, ma quello che sta un po’ peggio è lui, che non è molto in forma, ma ha già iniziato una cura”. Un messaggio chiosato con la speranza di vedere scomparire al più presto il virus.





“Le vacanze penso che le finiremo in casa, avevamo gli ultimi 15 giorni ma non credo che il Covid sparirà nel frattempo”. Migliorano le condizioni di salute di tutti, e oggi Beatrice Valli torna a informare tutti sulla situazione.

“Siamo ancora tutti positivi, ma a bassa carica”, per poi aggiungere: “Dicono che si è vicini alla negativizzazione, anche se non è sempre così. Si può andare avanti un’altra settimana o dieci giorni. Noi comunque siamo ancora chiusi in casa. L’unica negativa del tutto è Bianca”.