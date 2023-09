Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più chiacchierate del Grande Fratello 2023. Ha già alle spalle una carriera nel mondo dello spettacolo molto lunga ed è conosciuta soprattutto per aver vestito i panni della perfida Eva Bonelli nella soap opera Vivere. Ma è anche regista, autrice e scrittrice e ha lavorato due anni alla Commissione Europea di Bruxelles, occupandosi di aiuti umanitari.

Una carriera di successo, che l’ha portata anche a diventare autrice per L’Eredità, il quiz di Raiuno condotto da Flavio Insinna. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello 2023 l’attrice ha spiegato di voler vivere questa esperienza senza peli sulla lingua: “Mi diverto a dire cose scomode e non sento il bisogno di piacere a tutti”, ha detto l’attrice nella clip di presentazione.

Beatrice Luzzi, al Grande Fratello 2023 il gesto per i figli

Beatrice Luzzi è stata anche protagonista della prima lite di questa edizione del Grande Fratello. L’attrice si è scontrata con Rosy Chin. Due donne forti che sicuramente caratterizzeranno questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Carattere forte e diretto, Beatrice Luzzi è stata criticata anche da Anita e Letizia.

“Io le ho detto che ha dei modi un po’ taglienti e invece lei dice che non è vero. Comunque con lei uno dice di smetterla, io smetto pure ma lei invece continua. Stamattina le ho detto ‘basta’, voglio proprio vedere se sarà così – ha detto Anita -. Lei dice che non parla quando vuole confrontarsi, invece bisogna parlare”. In queste ore, però, Beatrice Luzzi è stata notata dal pubblico per un bellissimo gesto.

Beatrice che con la lingua dei segni comunica ai suoi figli che lei sta bene e non devono preoccuparsi🥺❤️ (ho letto che uno di loro non sente tanto bene).❤️#GF #GrandeFratellopic.twitter.com/JjD3PNUJpl — chri⚡ (@chrichri1_) September 22, 2023

Mentre si trovava davanti alla telecamera, Beatrice Luzzi è stata immortalata mentre faceva un gesto. Un messaggio per i figli, per dire loro che va tutto bene e non devono preoccuparsi. Il messaggio è stato tradotto sui social da qualcuno che conosce la lingua dei segni e ha spiegato che uno dei figli dell’attrice ha problemi d’udito. “Beatrice che con la lingua dei segni comunica ai suoi figli che lei sta bene e non devono preoccuparsi (ho letto che uno di loro non sente tanto bene)”, si legge su Twitter.