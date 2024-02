Beatrice Luzzi, la scoperta choc a fine serata: emozione al Grande Fratello. È successo tutto dopo una puntata molto intensa per l’attrice italiana. C’è da dire infatti che la donna in questi ultimi giorni si è molto riavvicinata alla sua prima rush nella casa: Giuseppe Garibaldi. Così, nella puntata del 26 febbraio, hanno commentato quello che sta succedendo con lo studio: “La magia tra noi è rimasta, le ho detto di goderci questo finale insieme”, ha spiegato il ragazzo calabrese.

“Vorrei che ci capissimo meglio” ha poi detto Beatrice. Poi Giuseppe Garibaldi, durante la diretta, ha fatto sapere di sentirsi ancora legato sentimentalmente a Beatrice Luzzi. Ad Alfonso Signorini ha detto: “Non nego che se ci siamo messi insieme, qualcosa c’è. Stando qui da sei mesi non è che svanisce da un momento all’altro.





Dentro di me c’è un sentimento, una magia. Le ho detto di lasciarsi alle spalle quello che è successo, ma negli ultimi giorni ci siamo riavvicinati. Ci abbracciamo ogni giorno, le ho detto di goderci questo finale insieme”. La Luzzi allora risponde: “Io non ci casco più. Però mi piacerebbe tanto che in quest’ultimo mese approfondissimo la nostra situazione, nata e poi castrata in malo modo”.

E ancora: “Vorrei che lui mi vedesse come sono realmente. Devo essere tranquilla sul suo entourage, ho paura”. Poi è arrivato il momento della rivelazione per Beatrice Luzzi. La donna infatti era in lizza per essere la prima finalista. In nomination c’era lei, Grecia Colmenares, Massimiliano Varrese e Rosy Chin.

E colpo di scena (si fa per scherzare, si sapeva), ad andare in finale è proprio lei: Beatrice Luzzi. La donna è riuscita a farsi votare dal 60 % degli utenti. In nomination, alla fine, sono finiti sette concorrenti: Simona Tagli, Federico Massera, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese, Alessio Falsone, Paolo Masella e Grecia Colmenares. Le altre percentuali: Grecia Colmenares 29%, Massimiliano Varrese 7% e Rosy Chin 4%.

