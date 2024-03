Beatrice Luzzi, l’appello per il vip fuori: “Scrivimi, mi piaci, incontriamoci”. Il Grande Fratello 2023 sta per terminare e chiaramente i concorrenti sono proiettati verso l’esterno. Ognuno chiaramente ha le sue necessità e sembra evidente che per Beatrice Luzzi tra la priorità di riabbracciare i suoi figli e la sua famiglia, c’è anche quella di trovare un uomo. Lo fa sapere lei stessa con un appello magnifico per un personaggio molto molto famoso.

Italiano e celebre in tutto il mondo, è uno degli uomini più voluti del pianeta: parliamo di Damiano dei Maneskin. Ed ecco il colpo di scena: Beatrice Luzzi lo vuole conoscere e anche Letizia Petris sembra. La donna infatti ha lanciato un appello a Damiano David ed è stata molto diretta. “Che dici, glielo diciamo? Damiano, il nostro unico desiderio è uscire da qui e conoscerti. Sei troppo figo, non è solo una questione di bellezza. Sei proprio una bella persona, fantastico. Ti va di conoscere me e Leti? Che dici? Tu abiti a Roma…”.





Beatrice Luzzi, l’appello per il vip fuori: “Scrivimi, mi piaci”

E ancora Beatrice Luzzi: “Mandaci un messaggino su Instagram. Adesso che sei libero… Non so se sei fidanzato, ma ero rimasta che ti eri separato. Per carità, sai che io con i ragazzi più giovani non… Qui c’erano solo quelli, che dovevo fare? Solo per conoscerci, davvero”, si vede nel video mentre parla alla telecamera insieme a Letizia Petris. Nel frattempo fuori non si fa che parlare del toto-vincitore del Grande Fratello 2023.

Per tutti è proprio Beatrice ad avere la meglio e a riguardo anche i figli la stanno sostenendo come possibile. Sui social della donna è infatti comparso un video di Valentino ed Elia che dicono: “Cari fan, prima di tutto vogliamo ringraziarvi. Avete abbracciato Beatrice dal primo giorno, l’avete protetta e incoraggiata. Con i vostri commenti, gli aerei e i voti ci avete fatto sentire più al sicuro”, dice Valentino sui social.

“Damiano che dici? Ti va di conoscerci a me e Leti? Adesso che sei libero, non so se tu sei rifidanzato…ma io no eh, per carità, che poi lo sai che io con i ragazzi più giovani non”



Poco dopo prende la parola anche Elia e dice: “Domani si decide tutto e sappiamo solo una cosa: se voteremo con il cuore sarà sempre un successo. La nostra e la vostra vittoria più grande. Forza, resistiamo e vinciamo”. Anche tanti altri famosi stanno tentando questa strada tra cui Elena Sofia Ricci che di recente ha pubblicato un video mentre spiega le ragioni per le quali le persone dovrebbero votare Beatrice Luzzi. Chissà che arrivi anche l’endorsment di Damiano dei Maneskin.

