“Beatrice e Alfonso…”. Grande Fratello, Anita finisce nei guai. Una frase che non è passata di certo inosservata a molti telespettatori del programma. Ma cosa è successo? Nella notte di martedì alcuni concorrenti, pensando che la diretta fosse terminata dato l’orario tardivo, hanno iniziato a discutere di voti, nomination ed eliminazioni, utilizzando fogli e penne per organizzare le loro strategie.

Prima di questo, Anita Olivieri, Giuseppe Garibaldi e Massimiliano Varrese si erano messi a parlare di Beatrice Luzzi, un argomento che sembra essere il loro chiodo fisso. I 3, forse dimenticando per un attico di essere ripresi, si sono sentiti liberi di condividere le loro opinioni e confidenze, pensando di essere al riparo dalle telecamere. E proprio qui, durante questa conversazione, è stato menzionato anche il nome di Alfonso Signorini.





“Beatrice e Alfonso…”. Grande Fratello, Anita finisce nei guai

L’attore di “Luca Era Gay” ha rivelato ai suoi coinquilini di aver sentito alcune critiche che Beatrice avrebbe espresso su di lui, affermando: “C’è gente invidiosa nell’altra stanza. Giuseppe vuoi sentire che dice lei? Ma che te frega, tanto esce tutto in puntata. Cosa diceva? Ho sentito che diceva che Cesara mi ha salvato troppe volte“. A questo punto, Anita Olivieri ha fatto un commento che ha suscitato molte polemiche.

Ha detto: “Dice che Cesara ti ha salvato spesso? Invece Alfonso a lei… Lei se non ci fosse stato Alfonso… ciao! Se non ci fosse stato lui, dopo che lei stava… lasciamo perdere“. Chiaramente questa affermazione ha portato a chiedersi cosa Anita intendesse con ‘se non ci fosse stato Alfonso’. Stava forse suggerendo che la permanenza di Beatrice nel programma è dovuta dal volere di Alfonso?

Qualcuno si chiede: Anita Olivieri potrebbe avere una teoria anche sull’origine dei numerosi voti che Beatrice continua a ricevere e magari sulle decine di aerei che sono stati inviati per lei? Potrebbe essere che anche questo sia opera di Alfonso? Alfonso Signorini, in diverse occasioni, ha criticato Beatrice Luzzi, ma sembra che per la concorrente romana questo non sia sufficiente.

