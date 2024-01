Non c’è pace al Grande Fratello tra guerre intestine, colpi bassi e rimproveri degli autori. Dopo la puntata di lunedì, che è stata più che turbolenta, è arrivato anche un provvedimento per tutti gli inquilini della Casa. A leggere la comunicazione dall’alto, Fiordaliso e Federico: “Inquilini, il vostro budget settimanale sarebbe stato di 320 euro. La continua violazione del regolamento”. Violazione presto spiegata, sempre nella nota.

“Parlando ripetutamente senza microfono, nonostante i continui richiami del Grande Fratello, non può che avere come conseguenza una decurtazione del budget del 30%. Per la vostra spesa settimanale avete a disposizione 224 euro. Collaborate insieme per scegliere come gestire al meglio la somma. Buona spesa!”. Una bella – si fa per dire – punizione che naturalmente ha scaldato subito gli animi.

GF, Beatrice contro gli autori

Se infatti per Fiordaliso è meritata, per Varrese proprio per niente: “Io non me lo merito: fate meno i furbi”, ha detto per poi prendersela anche con Beatrice Luzzi. Che a sua volta però se l’è presa con gli autori anche se per altri motivi e in un’altra circostanza. È successo tutto mentre stava chiacchierando con Vittorio.

I due sono tornati grandi amici dopo le discussioni per la complicità di lui con Greta e mentre parlavano l’attrice ha riservato delle parole poche carine agli autori del Grande Fratello. Queste: “Certo che se ci fossero dei professionisti, si renderebbero conto che siamo delle macchine, degli strumenti“.

Non Beatrice e Vittorio che sputt4nano gli autori e quest'ultimi data la grande figura di merd4, li censurano



Un martedì sera in piscina una vecchia saggia disse: “Scusami eh, ma sai che sono la Luzzi” VI DOVETE SPAVENTARE #grandefratello #gfpic.twitter.com/t9xm365CRB — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) January 30, 2024

E Vittorio si è detto d’accordo: “Guarda, io me ne sono accorto da come hanno montato certe cose, mica mi hanno risparmiato molto?”. A quel punto, però, la regia ha staccato l’audio della conversazione perciò non sappiamo se l’attacco è proseguito oppure no. E forse non lo sapremo mai perché difficile che si parli di questo argomento in puntata. Certo è che per il pubblico questa chiacchierata è un colpo basso per il reality. Come si legge nel post “una figura di m…”.