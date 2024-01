Grande Fratello, tarda mattinata molto movimentata per Garibaldi: quel messaggio lo ha proprio scombussolato. Uscito un po’ dalle dinamiche del gioco Giuseppe continua ad essere, ad ogni modo, uno dei personaggi più amati del programma. Secondo una parte dei telespettatori è infatti il primo candidato alla vittoria dopo la favoritissima Beatrice Luzzi con la quale, all’inizio, aveva avuto uno stretto avvicinamento poi naufragato. Nella sua testa, e forse anche nel suo cuore, era entrata Anita.

I suoi sentimenti li aveva dichiarati in maniera neppure troppo velata. Durante un colloquio con Rosy Garibaldi aveva detto: “È indiscutibile. Se ci penso non ho parole per descrivere questa cosa. Vado anche in paranoia quando non la vedo”. E ancora: “Per me questo è amore, amore fraterno. Io fuori da qua se dovessi fidanzarmi dedicherei più tempo a lei”.





Grande Fratello, messaggio per Garibaldi: ma qualcosa non torna

E proprio Anita ha fatto notare che il messaggio aereo passato sopra la casa portava l’hastag #Beabaldi (Beatrice e Garibaldi). Il testo recitava: “Daje Figghiu, sorridi”. Garibaldi è rimasto incredulo ed ha iniziato dire: “Ma perché Beabaldi, è davvero indirizzato a me?”. E ancora: “Io non lo capisco…”. Non pare, insomma, essere rimasto troppo felice anche se poi ha ringraziato tutti dell’affetto.

Di sicuro Beatrice starà gongolando. Tra lei e Garibaldi era finita in maniera burrascosa. La frattura era sta netta. Raccontava Garibaldi a Signorini. “Sapevo che quando ho iniziato la storia con lei ci sarebbero state delle difficoltà che dovevano essere affrontate. C’è un sentimento con lei e la voglia di stare con lei, ma visti i continui litigi, lo stare male, ho pensato che devo mettere un punto a tutto. Sì, voglio mettere un punto a questa storia. Non vanno bene i continui litigi”.

IL CAMBIO DI ESPRESSIONE DI GARIBALDI QUANDO SCOPRE CHE È UN AEREO BEBALDI E NON ANIBALDI



E poi la congettura che è solo per lui perché pensa che "you" in inglese significhi solo "tu"



Io non ce la posso fare 😭 le lacrime agli occhi#grandefratello pic.twitter.com/vwhbpVF9Q8 — M.D.L.♥ (@_WayOfEscape_) January 31, 2024

Poi aveva rincarato la dose. “Scegliendo di stare con Beatrice mi sono perso. Sono entrato con l’intento di divertirmi e fare divertire. Dal momento in cui mi sono messo con Beatrice, il mio divertimento, il mio fare scherzi, ballare con le altre, si è adattato al nostro sentimento. […] Io questi momenti di crisi nella mia vita, a trent’anni non li ho mai avuti”.