Scoperta insolita al Grande Fratello per Beatrice, che nella giornata del primo febbraio si è resa conto che succede qualcosa di impensabile. La comunicazione fatta nei suoi confronti è arrivata improvvisa e certamente la sorpresa per l’attrice è stata evidente. La donna è rimasta abbastanza senza parole, poi ha posto una domanda e spera di ricevere una risposta il prima possibile.

Infatti, nella casa del Grande Fratello Beatrice e gli altri concorrenti hanno saputo che c’è gente che fa una cosa molto specifica per la Luzzi. Nessuno poteva nemmeno immaginarsi una cosa del genere, invece succederebbe realmente. Al suo fianco c’erano anche Stefano e Vittorio, due persone vicine alla gieffina, che hanno vissuto quel momento con l’ex protagonista di Vivere.

Grande Fratello, sorpresa per Beatrice: “Lo fanno per ore solo per lei”

Ancora una volta sopra la casa del Grande Fratello è giunto un messaggio aereo, dedicato a Beatrice, come già successo nei giorni scorsi. La Luzzi è rimasta sbigottita perché ha scoperto che c’è chi per ore fa qualcosa di particolare proprio per lei. La sua felicità è stata contagiosa, ma c’è stata anche tantissima curiosità, visto che ha immediatamente fatto una domanda.

Beatrice ha reagito così ad uno striscione scritto da alcuni suoi fan: “Ma dai ragazzi, che bello. E cosa dite di me? Qual è il punto di incontro tra unicità e riconoscimento?”. Infatti, questo gruppo di supporter della gieffina le ha comunicato: “B, noi ore a parlare di te. Salotto GF“. Quindi, per molto tempo si riunirebbero per commentare le dinamiche della Luzzi, cosa che ha fatto piacere alla donna.

Ovviamente adesso Beatrice Luzzi si aspetterà forse qualche messaggio di risposta di questi fan per capire quale sia il tema predominante di queste conversazioni che la riguardano.