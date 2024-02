Momento importante al Grande Fratello per Vittorio e Greta, che hanno ricevuto una comunicazione significativa. Si sono subito resi conto che stesse succedendo qualcosa che li riguardava in prima persona e la reazione dei due gieffini è stata immediata. Hanno instaurato un buonissimo rapporto di amicizia, ma ora sono stati messi in guardia da alcune persone.

Infatti, al Grande Fratello sono stati invitati a fare attenzione e a compiere un gesto fondamentale per il prosieguo del loro cammino nella casa. Vittorio e Greta hanno gradito questo dono e hanno speso parole molto carine. Una sorpresa davvero molto inaspettata per i concorrenti del reality show di Canale 5, i quali hanno mostrato tutta la loro gioia.

Leggi anche: “Deve uscire, che peccato”. Grande Fratello, per lui sta arrivando la notizia peggiore





Grande Fratello, Vittorio e Greta messi in guardia: “Fate attenzione”

La prima a rendersi conto nella casa del Grande Fratello che ci fosse un messaggio per Vittorio e Greta è stata proprio la Rossetti. Ha manifestato immediatamente la sua felicità e ha chiamato a gran voce l’amico. Entrambi in giardino si sono goduti quel momento bellissimo, relativo ad uno striscione arrivato come spesso capita attraverso un aereo, che ha sorvolato la residenza.

Il messaggio aereo in loro supporto recitava: “Proteggetevi. Puri #Vittosetti“. Greta ha affermato: “Grazie di cuore, dobbiamo proteggerci a vicenda e lo faremo sempre“. Sia lei che Vittorio hanno poi detto: “Siete speciali“, in riferimento ai fan della coppia di amici. Si sono abbracciati e poi il giovane ha anche alzato le braccia al cielo per festeggiare quel momento.

Grande entusiasmo da parte dei sostenitori di Greta e Vittorio, che sperano possano vedere i due ragazzi arrivare fino in fondo e giocarsi quindi la vittoria di questa edizione del Grande Fratello.