Fuori dal Grande Fratello è arrivata una pessima notizia per Stefano, che adesso deve preoccuparsi notevolmente. Quando gli diranno come stanno le cose, non potrà sorridere e l’ansia prevarrà quasi sicuramente. Dovrà dare il meglio di sé per evitare un esito che al momento appare sempre più probabile e che non gli permetterebbe di proseguire il suo percorso.

Infatti, si è scoperto che al Grande Fratello la posizione di Stefano sia fortemente a rischio per un motivo ben preciso. A riferire i dettagli è stato il sito Tag24.it, che ha anche parlato di altri concorrenti che se la passano un po’ meglio di lui. Vediamo insieme cosa è venuto fuori nelle ultime ore e perché il gieffino potrebbe essere estromesso dal programma di Signorini.

Grande Fratello, pessima notizia per Stefano: cosa si è scoperto

La situazione al Grande Fratello legata a Stefano è delicata, visto che ha di fronte a sé delle sfide molto complicate. E i risultati emersi sono completamente sfavorevoli. I telespettatori sembrano aver preso una drastica decisione nei suoi confronti, privilegiando altri concorrenti. A primeggiare ancora una volta dovrebbe essere la discussa Beatrice, amata però dal pubblico.

Stefano è uno dei gieffini finiti al televoto e purtroppo l’esito dello stesso potrebbe essere inglorioso per lui. Al primo posto abbiamo Beatrice col 51 e il 49% dei voti, stando ai sondaggi effettuati tra gli altri da RealityHouse. Poi in seconda posizione troviamo Letizia col 24 e 16% delle preferenze e dopo di lei c’è Vittorio, che totalizza il 16 e il 17% dei voti.

Stefano non è andato l’oltre il 7 e l’8% e, anche se non dovrà lasciare la casa nella prossima puntata in diretta, finirebbe però al televoto eliminatorio e la sua permanenza nella casa potrebbe essere agli sgoccioli. Dovrà invertire la tendenza per salvare il suo posto al GF.