Massimiliano Varrese, offese choc dopo la diretta. Sono volate parole molto pesanti dopo la puntata del Grande Fratello, quella del 29 febbraio 2024. Il motivo è semplice, dopo che Beatrice Luzzi è volata in finale senza passare per ulteriori nomination, ora in casa è un tutti contro tutti. E chiaramente le discussioni sono state tante: Anita Olivieri contro Giuseppe Garibaldi; Perla Vatiero contro Federico Massaro e Massimiliano Varrese contro Letizia Petris.

>> “Devi andare via”. Grande Fratello: Signorini gela Varrese. Tutti sconvolti, poi l’altra brutta notizia

Ma è proprio Varrese che ha perso di più la pazienza e ha fatto volare parole grosse in casa. Tutto accade dopo che lui, in puntata, decide di nominarla e lei reagisce male. La Petris dice allora: “Penso che lui si sia comportato molto male con noi. Lui sta giocando e non può avere rapporti con me perché ha sempre finto e non è vero“. Chiaramente Varrese aspetta la fine della puntata per mettere qualche puntino sulla i.





Massimiliano Varrese, offese choc dopo la diretta

Massimiliano allora si è isolato in piscina e raggiunto da Giuseppe Garibaldi gliele ha dette quattro a Letizia: “Io non mangio la pizza con chi mi sputa la me…a addosso. No che non ci vengo lì con loro. Dopo tutto quello che ho subito qui dentro anche per colpa loro. Per protesta come gesto simbolico mi metto seduto di spalle. Sono due giorni che la cercavo per un confronto prima della puntata e lei non ha voluto. Io sono quello cattivo?”.

E ancora Varrese: “Ha fatto uno show sulla mia bontà dandomi del falso. Dopo la me…a che mi sono preso ha detto che sono falso, cattivo e che recito con tutto. Dopo tutto quello che ho passato anche per lei?! Questa è una bambina viziata che deve crescere. Mi ha sputato addosso cattiverie. Io ho solo espresso un pensiero sul gruppetto dei giovani e in cambio ho preso le peggiori cattiverie”.

Il Massimiliano Varrese furioso con Letizia ma la regia censura 🫡#GrandeFratello pic.twitter.com/hcy8vyYlPp — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 29, 2024

Massimiliano Varrese incalza Letizia: "ti sei dimostrata quello che diceva Beatrice". Letizia cabarettista: "Bea non ha mai detto niente su di me, anzi siamo sempre andate d'accordo!"



Siamo nel metaverso #GrandeFratello pic.twitter.com/JlkNmW1omz — Valentina Federici (@Vale_Rici) February 29, 2024

Poi dice ancora Massimiliano: “Mi hanno trattato come non so cosa. Ho fatto solo un appunto costruttivo. Lei è cattiva e falsa! Mi ha fatto passare male davanti l’Italia intera facendomi buttare me…a addosso. Deve andare a fare la fan di Perla. Quello è! Una fan di Perla Vatiero. Lei è una delusione enorme. Adesso si gioca veramente. No, non vengo a tavola a mangiare la pizza con chi mi sputa addosso m…da. No, non vengo! Ok, vengo ma solo per alcuni di loro!”. Questa finale si fa incandescente.

