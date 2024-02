Con Beatrice Luzzi prima finalista del Grande Fratello, la nuova puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata caratterizzata da diversi colpi di scena, in primis sul risultato del televoto tra i nominati della scorsa settimana: Alessio Falsone, Grecia Colmenares, Federico Massaro, Marco Maddaloni, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Entrata un mesetto fa insieme ad Alessio Falsone, Simona Tagli è stata salvata dal pubblico ma non è stata una grande sorpresa.

Con la beniamina del pubblico Beatrice Luzzi già in finale, i suoi fan hanno votato e salvato la sua amica e alleata in questa fase del Grande Fratello. Giorni molto incandescenti nella casa del Grande Fratello, con Massimiliano Varrese ha deciso di fare una discussione a tutti i concorrenti e in particolare con i giovani, dopo la nomination delle scorse puntate.

Grande Fratello, Varrese il meno votato: è al televoto

La tensione si è accesa anche tra Perla Vatiero e Federico Massaro a causa del latte che il modello avrebbe consumato senza rispettare gli altri coinquilini. Poi c’è stato il momento tanto atteso del verdetto del televoto. Il primo a salvarsi è stato Marco Maddaloni e poi è toccato all’attrice Grecia Colmenares.

Salvo anche il modello Federico Massaro e poi anche Simona Tagli, per la gioia dell’amica Beatrice Luzzi. Il pubblico a casa ha quindi salvato Paolo lasciando in ballo Alessio Falsone e Massimiliano Varrese. Tutti erano convinti che a salvarsi sarebbe stato l’attore ma c’è stato un vero e proprio colpo di scena. Nonostante Alessio sia entrato da poco, il pubblico del Grande Fratello ha deciso di salvarlo e quindi di mandare al televoto eliminatorio Massimiliano Varrese. Alfonso Signorini ha voluto fare uno scherzo ai concorrenti, che infatti erano convinti di assistere a un televoto eliminatorio.

“Massimiliano è il meno votato”, ha detto Alfonso Signorini sconvolgendo gli altri concorrenti, convinti quindi che Varrese dovesse abbandonare subito la casa. “Alfonso stai scherzando, è per la finale, vero?”, hanno chiesto. A questo punto il conduttore ha svelato lo scherzo, ma ha chiarito che il televoto non era per la finale ma per il prossimo eliminato. Insomma, un’altra brutta notizia per Varrese, molto probabilmente convinto di essere uno dei favoriti alla finale del GF.

Ecco le percentuali del televoto: Simona 33%, Paolo 17%, Marco 15%, Federico 11%, Alessio 9%, Grecia 8% e Massimiliano, salvato da appena il 7% del pubblico. Social impazziti dopo il verdetto. “Varrese che sclera mi fa ridere. La sua e’ aggressività latente. Sperava di non essere votato dai giovani che invece gli hanno preferito i nuovi arrivati. Uscirà non per quest’ultimo mese ma per i primi quattro. Chi di branco ferisce di branco perisce #GrandeFratello”, si legge sui social.