Perché è uscito Marco Maddaloni dal Grande Fratello? Svelato il motivo da uno dei concorrenti in casa. Per chi non lo sapesse, ieri sera, dopo la diretta Marco Maddaloni ha deciso di abbandonare la casa, non si sa se per sempre o per un tempo determinato. Il profilo ufficiale del programma parla di uscita temporanea e questo fa ben sperare i fan. Eppure c’è qualcosa che non torna, perché mentre la produzione parla di “Problemi familiari”, dentro la casa sono di diversa opinione.

Tutto accade, come abbiamo già raccontato, durante l’ultimo confessionale di Maddaloni in cui dice: “Ciao a tutti, ciao Alfonso e ciao Cesara. Come vanno le cose? Deve essere sincero, sono molto stanco. Mi manca tanto mia moglie, la mia famiglia. Non voglio mancare di rispetto a nessuno, soprattutto a quelle persone che sono qui dentro e che magari sono qui in gioco da almeno due mesi in più di me. Però sono stanco. Dai, uagliò sinceramente io sono un po’ arrivato, vi dico la verità. Dici che verranno a farmi delle sorprese?”.





Perché è uscito Marco Maddaloni dal Grande Fratello?

E ancora: “Ok, va bene, ma a me manca il loro odore. Io ho voglia di svegliarmi la mattina insieme a loro, con tutto il bene devo dirlo. Che vi siete messi in testa, quanto dura questo programma? Cioè io sono contento, mi fa piacere che sta andando bene, per carità stiamo sulla stessa barca, però non è facile. Detto questo Alfonso fai una videochiamata a mio figlio Pino, fatti dare il numero di telefono dalla produzione. Amore ti amo tanto un bacio grande”. Poi si scopre che Maddaloni è uscito alle 3 di notte.

E chiaramente partono le prime supposizioni all’interno. A dire la sua è Anita Olivieri che ha detto: “Ragazzi adesso però devo dirvi una cosa. Se davvero ha lasciato io rosico. Sì, io sono proprio invidiosa adesso. Rosico per le persone che possono uscire così. Non ce la faccio a stare qui dentro un altro mese. Cioè veramente li sto invidiando“. E sui social invece sono tutti sicuri di una cosa: è una roba contrattuale. Si legge: “Ma cosa vuoi che sia accaduto??!Lui era imbufalito quando Alfo ha detto che mancava più di un mese e il macellaio ha detto a Bea che M ha chiesto di visionare il contratto! Quindi anche meno drama…”, scrive un utente.

E ancora: “Sembra che Marco Maddaloni sia uscito (momentaneamente [?]) per questioni di contratto. Non facciamo allarmismi inutili e aspettiamo notizie ufficiali”. Poi: “Ho letto cose folli, state esagerando e creando allermi inutili. Hanno appena detto che voleva vedere il contratto e parlare quindi stop. SI tratta di un’uscita per questi motivi normali e domani rientra”. Ma c’è anche chi dice: “Sì certo, uno esce alle tre di notte per il contratto, ma cosa cavolo dice quell’altro?!”. “Ma secondo voi fanno uscire uno in piena notte per un contratto?!”.

