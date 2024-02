Confronto choc al Grande Fratello tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. La donna, una delle più amate in assoluto del programma, si è decisa a farsi valere ancora di più, ma stavolta le è andata malissimo. Dopo una puntata a dir poco complessa, Signorini in confessionale le ha detto “Sei in una condizione stressata: tu sei una persona rispettabilissima, una donna intelligente, autonoma intellettualmente, non hai bisogno di approvazioni segui la tua linea sai argomentare e dimostrare in termini concreti quello che dici e questo per il programma è un valore immenso”.

Poi ancora Signorini: “Questo è un valore tuo immenso e te l’ho detto anche più volte. Ti sto spiegando anche il motivo in cui mi sono esposto nei suoi confronti e non avrei dovuto farlo, però riconosco che tu a volte pur con questa mia predisposizione accogliente sai portarmi all’esasperazione perchè sei egoriferita e porti la gente a una relazione tossica. Questo te lo dico – dice ancora Signorini – non mi piace quando tu ripeti come un mantra sempre le stesse cose, evidenziando quando sei stata maltrattata.





E ancora il padrone di casa: “Il senso non è quello di mettere su bianco quello che ti è stato detto e ti assicuro che se dovessimo farlo con te la guerra è alla pari. Anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti e affettuosi”. Beatrice Luzzi non ci sta e dice: “I video che si mostrano in puntata sono tutti contro di me. Da mesi gli altri dicono le peggio cose e non si vede mai nulla. Io ho dato tanto e credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata sottolineando soltanto le cose negative non sia giusto”.

E ancora: “Se volete portarmi a uscire da qui sappiate che ci state riuscendo. Voi fate i tre quarti di puntata contro di me, altro che ego riferita, sono ego colpita! Io non posso credere che in questi 5 mesi che questi ragazzi hanno sparlato di me non è uscito un video, questo è essere ego bersagliata”. Signorini ribatte: “Se avessimo voluto giocare al bersaglio lo avremmo fatto tutte le puntate. Vogliamo essere una squadra, poi sei una grande personalità è ovvio che facciamo le puntate su di te”.

CHE DONNA CON LE PALLE BEATRICE LUZZI ! HA SMERDATO TUTTO IL SISTEMA . SI PUÒ SOLO CHE AMARE QUESTA DONNA ❤️ #grandefratello #luzzers pic.twitter.com/MinVBv0OJH — Soqquadro 🇵🇸 (@gicarestik2) February 6, 2024

Beatrice allora riformula: ”Io sono stata tanto emarginata che ora non riesco più ad andare avanti. Ma io fuori ho tante responsabilità da affrontare allora Alfonso facciamo che esco anche io come Fiordaliso e voi continuate il programma e impostate le puntate su qualcun altro perché io sono piena. Io fuori ho una famiglia, una mamma, un lutto grave, non sto qui a prendermela in quel posto, non ce la faccio più, ho i miei limiti. Invito il mio pubblico a eliminarmi, perché non ho più niente da dare”. Amen.

