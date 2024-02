Puntata del Grande Fratello incandescente quella del 5 febbraio. Sono successe tante cose, alcune positive e altre decisamente meno. Beatrice è stata infatti vittima di un durissimo attacco nella casa e nei suoi confronti sono state usate parole molto forti. C’è però stato spazio anche al ritorno di Garibaldi, che dopo il malore dei giorni scorsi si è ristabilito completamente, e l’addio di Fiordaliso che ha deciso di ritirarsi.

Ma le maggiori attenzioni del pubblico del Grande Fratello sono ricadute su Beatrice e su un altro concorrente, dato che contro l’attrice sono state fatte delle dichiarazioni pesantissime. I telespettatori sono rimasti estremamente colpiti dalla durezza dell’intervento del compagno di avventura, il quale ha manifestato tutta la sua rabbia verso di lei.

Grande Fratello, Beatrice massacrata: “Sei una persona orribile”

Dunque, sono state veramente sferzanti le frasi proferite al Grande Fratello contro Beatrice: “Tutto quello che hai detto di Massimiliano è come se ti stai facendo un autoanalisi, hai detto che lui ti ha fatto la pantomima perché stavi a piangere e tu quando passi vicino a lei le fai ‘uh che fai piangi?’. Sei una persona orribile, guardati allo specchio e guarda bene chi sei prima di parlare delle altre persone perché tu non sai cosa vuol dire campare. Fidati”.

A demolire la Luzzi è stato Paolo, che non ha fermato qui il suo attacco. Infatti, ha ancora aggiunto: “Se tu vedi una persona così aggressiva significa che tu non sei capace di stare sulla terra. Voli sulle nuvole. La vita è un’altra cosa, tu sei sempre stata sulle nuvole. Me lo dimostri tutti i giorni la persona che sei. Parli degli altri in modo aggressivo, violento e cattivo. Cerchi di demolire le persone, fai del male. Perché nessuno ti vuole qui dentro? Perché sei una persona che fa male“.

Ieri mi era sfuggita questa frase di Paolo ‘SEI UNA PERSONA ORRIBILE’ poi è solo Beatrice che esagera con le parole eh?! Due pesi e due misure perché conviene così al #GrandeFratello pic.twitter.com/aHFopeQSXE — Cinci (@Cinci_Ci) February 6, 2024

Da parte di Bea c’è stata una reazione pacata, infatti ha appoggiato la sua mano sulla spalla di Paolo e gli ha detto: “Va bene Paolo, hai ragione tu“. Preferendo non alimentare ulteriori discussioni.