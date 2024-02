Di nuovo Mirko al Grande Fratello. E ancora per incontrare Perla. Nella puntata di lunedì 5 febbraio l’ex concorrente ha fatto ritorno nella casa in cerca di risposte. “Questo è l’unico modo per parlarti e soprattutto per capire cosa tu hai dentro, cosa vuoi fare adesso. Quello che mi importa è il tuo bene e anche portare l’attenzione su noi due. Io mi sto dando tempo per capire, ma sono passati mesi, da Temptation Island è passato quasi un anno e io non sono più qui dentro da due mesi”, ha detto alla ex.

Ha poi detto di voler capire il suo “stato d’animo, quello che pensi. Perché fino ad oggi sono stato io a dare delle risposte. Quindi vorrei che tu facessi il punto della situazione. È giusto che io capisca e abbia le risposte“. La reazione di Perla è stata un po’ confusa. Ha ammesso che è “complicato” spiegare cosa ha dentro. E “comunque è una situazione che ci sono rimasta tanto male. Cioè, mi sono sentita delusa anche qui dentro la casa. Però sai benissimo che a determinate cose non vado oltre perché oggi non faccio più l’errore che ho fatto ieri”.

Leggi anche: “Mi dispiace, devo farlo”. Grande Fratello, perché Fiordaliso ha abbandonato tra le lacrime





GF, la frase di Mirko sussurrata a Perla

Alfonso Signorini è intervenuto per provare a capirci qualcosa e detto a Perla che lui “vuole sapere se nella tua vita c’è ancora posto per lui, che cosa pensi”. Anche qui nessuna certezza, lei vuole “metabolizzare” e ha paura di affrontare “il dopo” ma comunque, così lo ha congedato, lo pensa spesso.

Insomma, Mirko ha scoperto le carte e lei, nonostante abbia frenato, sembra propensa a vedere un futuro insieme. Ma c’è stato un momento durante il loro confronto che ha subito allertato gli utenti e fan del Grande Fratello. Ancora una frase sussurrata all’orecchio.

Mirko: "Bea ha sbagliato a volte con le parole ma è una persona intelligente da cui si può imparare tantissimo"



Amen#grandefratello pic.twitter.com/XCybxHLbD4 — sara primavera (@saraprimaveraa) February 5, 2024

Poco prima di salutarsi Mirko ha infatti stretto in un abbraccio Perla e sussurrato “Bea ha sbagliato a volte con le parole ma è una persona intelligente da cui si può imparare tantissimo”. Lei gli ha risposto di comprendere questo discorso ma non essere del tutto d’accordo con questo ragionamento.