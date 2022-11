“Basta così, davvero”. Ida costretta a incassare: cosa è successo ‘in diretta’, mentre andava in onda la puntata UeD

UeD, esplodono le proteste dei fan del programma. Il dating show di Maria De Filippi rappresenta una delle trasmissioni più seguite di sempre, ma nelle ultime ore alcuni utenti avrebbero avanzato alcune critiche nei riguardi di Ida Platano. Il motivo è presto svelato.

Protesta contro Ida Platano a UeD, i fan non ne possono più. La dama ha un seguito di fan indiscutibile, ma per alcuni utenti questo accade ben oltre il dovuto. Infatti pare che molti non accettino che si parli sempre e solo di lei, accanto ai nomi di Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri, definiti come i “soliti noti”. Un po’ come è sempre accaduto anche per le vicende sentimentali della dama torinese, Gemma Galgani. Nelle ultime ore scoppia una vera e propria protesta sui social network.

Protesta contro Ida Platano a UeD: “Non se ne può più”

Anche la dama di Brescia, come Gemma, inizia a fare storcere il naso, o meglio, il troppo spazio che prenderebbe in puntata, tendendo a ‘monopolizzare’ l’edizione del Trono Over. E se Ida Platano, in tal senso, passa ormai come la “regina” del dating-show di Maria De Filippi, per alcuni Gemma è diventata ormai una “comparsa”. Dinamiche sempre avvincenti, quelle che tirano in ballo Ida, ma per alcuni fan della trasmissione, la corda non andrebbe tirata ulteriormente. (“Sparita dopo la scelta a UeD”: a sorpresa Ida Platano torna a farsi vedere).

Un esempio? Nel corso dell’ultima messa in onda di UeD, quella di giovedì 17 novembre, il nome di Ida Platano ha praticamente occupato la maggior parte del tempo della trasmissione, in merito alle vicende che la interesserebbero nel tanto discusso “triangolo” con Alessandro Vicinanza e Riccardo Guarnieri di cui si parla già da diversi mesi: “Non se ne può più”, è il ‘grido’ di protesta comune all’opinione di molti utenti che sembrano aver preso di mira in particolar modo Ida. La dama perde consensi? Così sembra.

Se fino a qualche tempo fa, Ida Platano vantava un seguito di fan indiscusso, oggi pare che la “supremazia” in puntata abbia fatto accadere un allontanamento di molti, o peggio, a ipotesi sollevate su una sua auspicabile e imminente uscita di scena. Tutto in linea, con quanto anticipato dal blogger Lorenzo Pugnaloni su Instagram, che pare abbia fatto menzione di un probabile addio al programma di Ida in coppia con Alessandro. Ma i due avranno davvero deciso di salutare per sempre il salotto televisivo di Maria De Filippi? Dura a dirsi, quindi non resta che aspettare la messa in onda del 23 novembre per scoprirlo.