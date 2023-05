Barbara D’Urso, filtrano i motivi della tensione che ha pare abbia portato quasi alla rottura delle relazioni con Mediaset. La notizia ha allarmato i fan che hanno presto a tempestare il suo profilo social. “Ma e vero che lasci Mediaset per andare in Rai? Ma anche no. Ballando con le stelle ormai è un programma che nessuno o solo le pecore lo vedono. Ma poi la regina del palinsesto Mediaset che si vede tutti i giorni va in un programma visto alla sera e da nessuno?”.

“Non metterti in competizione con la padrona di Mediaset con Gerry con Rudy lecchino della signora e Mammuccari?? Ma anche no”. Tante sono le indiscrezioni girate in questi giorni: “Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset per approdare su Netflix: “Barbara D’Urso alla conduzione di un nuovo reality? Mistero. Per adesso arriva un’indiscrezione alle orecchie di Affaritaliani”.





Barbara D’Urso, la verità dietro la tensione con Mediaset

“Netflix avrebbe chiesto alla regina del pomeriggio targato Mediaset di condurre l’edizione italiana del reality Love Never Lies, erede di Temptation Island. Il format dovrebbe andare in onda il prossimo anno su Netflix. Si tratta di un reality simile a Temptation Island, dove le coppie si mettono alla prova tra tentazioni e tradimenti”.

C’era poi la voce che la voleva a Ballando con le Stelle ma secondo Davide Maggio Barbara D’Urso resterà a Mediaset almeno fino a fine anno. Maggio, poi, svela il motivo della presunta lite: Barbara avrebbe chiesto un rinnovo contrattuale otto mesi prima della scadenza. L’azienda però le ha detto di no: la linea di Pier Silvio Berlusconi è infatti quella di non concedere programmi in questo modo, a scatola chiusa.

“Mediaset ha rifilato un rifiuto bello e buono alla speranzosa conduttrice. D’altra parte, pare che l’azienda la voglia comunque tenere”. Intanto pare che Barbara D’Urso non abbia perso tempo ed abbia deciso di guardarsi intorno sembra, infatti, che le offerte non le manchino. Staremo a vedere cosa succederà nelle prossime settimane.