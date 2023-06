Nella giornata di venerdì 2 giugno c’è stato l’ultimo appuntamento di Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque. L’attuale stagione televisiva è terminata e c’era grande attesa per le sue parole, che avrebbero potuto chiarire definitivamente il suo futuro. Ed effettivamente ha detto qualcosa di importante, così come la stessa trasmissione ha confermato tutto nel messaggio di saluti al pubblico. Ora non ci sono più dubbi su cosa farà la conduttrice tv.

Su Barbara D’Urso erano uscite tantissime voci, infatti oltre alla possibilità di essere riconfermata a Pomeriggio Cinque, si era ipotizzato che potesse sbarcare in Rai nel programma Ballando con le stelle di Milly Carluccio. O di finire sulla piattaforma Netflix per un format da proporre a lei. E in diretta televisiva ha fatto l’annuncio che tutti attendevano ormai da diverse settimane.

Barbara D’Urso, l’annuncio sul futuro arriva a Pomeriggio Cinque

Innanzitutto, mentre Barbara D’Urso si apprestava a salutare i suoi telespettatori di Pomeriggio Cinque, ha voluto immediatamente ringraziare tutti coloro che l’hanno seguita con costanza in questa stagione. Ha fatto il suo classico saluto, dicendo che il suo cuore appartiene ai suoi figli, alla sua adorata nipotina nata poco tempo fa e ovviamente al pubblico. Poi le parole più significative che hanno fugato ogni dubbio sul suo futuro.

Carmelita ha annunciato che a partire da settembre ricomincerà con Pomeriggio Cinque, quindi Mediaset le ha rinnovato la trasmissione. Niente da fare per le altre emittenti, che non potranno averla con loro. Questo quanto scritto dalla pagina ufficiale del programma: “Siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca, grazie per averci seguito con grande affetto! Torniamo a settembre con Pomeriggio 5, naturalmente con la nostra Barbara D’Urso, naturalmente col cuore”.

Siamo arrivati alla fine di questa stagione pazzesca, grazie per averci seguito sempre con grande affetto!



E ovviamente ci saranno reazioni contrastanti su quanto comunicato in queste ore. C’è chi è molto felice del fatto che rimanga al timone di Pomeriggio Cinque e chi invece avrebbe voluto un cambiamento su Canale 5.