Non solo televisione per Barbara D’Urso. La Luiss “Giudo Carli” di Roma ha recentemente proposto alla nota conduttrice una testimonianza dedicata alla tv e ai social. È stato proprio il noto volto di Mediaset a dare l’annuncio al Festival della Tv di Dogliani. Ancora non si sa quando si terrà la testimonianza e nessun dettaglio è stato rivelato sui social di Barbara D’Urso. E non si tratta dell’unico cambiamento per la conduttrice che nei giorni scorsi è tornata a condurre Pomeriggio 5. Ad attenderla ci sono altre sfide: un ritorno a teatro e un debutto nel metaverso.

Barbara D’Urso si dedicherà anche al teatro: “Dopo 15 anni – ha spiegato – torno a teatro e debutterò il giorno di San Valentino. La cosa divertente è che quando si è sparsa la notizia, la gente ha pensato che Mediaset mi avesse cacciata. Non è così, sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa”. Oltre alla televisione e al teatro Barbara D’Urso ha scelto di fare un passo ancora più in là, oltre ogni confine fisico.





La conduttrice approderà nel metaverso: “Sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me”. Barbara D’Urso non ha voluto raccontare di più, anche se non dovrebbe mancare troppo alla sua apparizione virtuale. Sul suo profilo Instagram ha preferito parlare del suo passato, rispetto al suo futuro.

Nel frattempo sono ricominciate le puntate di Pomeriggio 5 e Barbara D’Urso continua ad ospitare tanti volti noti nel suo salotto. Nella puntata di mercoledì 7 settembre è arrivata in studio Ilaria Galassi, ex ragazza di Non è la Rai che ha raccontato i dettagli della sua nuova vita. È da tempo lontana dalle luci della tv e oggi fa la badante ad una nonna di 90 anni. Si è detta molto felice: “Lei mi sta insegnando tantissime cose, mi arricchisce l’anima di umanità, per me andare da lei è andare in terapia perché lei non ha malizia, è vera, pulita. Io la amo.” ha spiegato Ilaria Galassi che ha specificato come non venga stipendiata dalla donna: “Lei mi fa lei dei piccoli regali, ci scambiamo tante cose.”

Nonostante si dica felice della vita che fa oggi, Ilaria Galassi conferma in diretta su Canale 5 il desiderio di voler tornare in tv da protagonista: “Continuo a fare provini ma non mi vanno mai bene!”, ammette dispiaciuta. A questo punto è intervenuta Barbara D’Urso, promettendo in diretta che, qualora possibile, sarà lei a farla tornare in televisione: “Non ti preoccupare, tanto ci posso pensare io.” La conduttrice infatti potrebbe presto tornare alla guida di un reality e chissà che non scelga tra i suoi concorrenti anche Ilaria Galassi. La donna ha infine ricordato di aver vissuto qualche tempo fa un momento davvero drammatico: “Ho avuto un aneurisma, questo mi ha dato la spinta per aiutare le persone ma solo quelle che lo meritano”.

