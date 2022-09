“Ho un nuovo lavoro”. Barbara D’Urso, la novità corre veloce. Ed è la diretta interessata a confermarlo

Barbara D’Urso diventa docente all’università. L’esplosiva conduttrice signora della tv ha da poco annunciato un’importante novità professionale. Oltre alla consueta attività in televisione si prepara ad affrontare un periodo particolarmente impegnativo. Qualche tempo fa rivelò infatti che a breve avrebbe partecipato ad una tournée teatrale.

Ecco cosa ha raccontato a tal proposito Davide Maggio: “Barbara D’Urso sarà la protagonista di Taxi a Due Piazze, spettacolo di Ray Cooney per la regia di Chiara Noschese. Accanto alla d’Urso ci sarà Rosalia Porcaro. Lo spettacolo debutterà nella primavera 2023 e sarà in scena in giro per l’Italia ogni fine settimana”. Ma non finisce qui. Presto Carmelita insegnerà all’università, è stata lei stessa a renderlo noto durante il Festival della Tv di Dogliani.





Barbara D’Urso ha accettato la proposta dell’università

La popolare conduttrice ha ricevuto una proposta lavorativa davvero molto stimolante. L’università Luiss Business School di Roma, una delle realtà più apprezzate a livello internazionale, le ha offerto l’incarico di docenza su social e tv. E a quanto pare Barbara D’Urso ha accettato, anche se non ha voluto rendere pubblici ulteriori dettagli.

In una recente intervista, inoltre, Barbara D’Urso ha smentito le numerose voci che periodicamente tornano sul suo addio a Mediaset. Niente di vero, anzi, la conduttrice ha invitato giornalisti ed esperti sui social ad evitare titoloni acchiappa-click. Anzi, ci sono anche delle ulteriori novità sul suo impegno professionale a 360 gradi.

“Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato – ha alzato la voce Barbara D’Urso – Sono in esclusiva da 23 anni con Mediaset. Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza le date dello spettacolo verrebbero spostate”. Inoltre Barbara ha annunciato il suo ingresso nel metaverso con un avatar col quale i fan potranno interagire: la community si chiamerà Meta D’Urso.

