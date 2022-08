“Colpa di Barbara D’Urso”. Giucas Casella, il retroscena (pesantissimo) sul figlio e la conduttrice

Giucas Casella, rapporti tesi tra il figlio e sua madre. Il noto prestigiatore reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 6 ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Vero. Come ricorderete Giuseppe Casella Mariolo, vero nome dell’illusionista, è arrivato alle fasi finali del reality. E proprio in una delle ultime puntate, dopo la famosa ipnosi a Delia Duran, ricevette a sorpresa proprio la visita del figlio James, solitamente poco avvezzo alle telecamere.

Giucas Casella ha avuto il figlio James dall’inglese Carol Torr. Ma la loro relazione è terminata presto e da 40 anni la compagna di Giucas è la doppiatrice Valeria Perilli. Anche quest’ultima gli ha fatto visita durante il GF Vip. A lei l’illusionista aveva dedicato nel 2018 queste parole: “Sai che non sono un grande oratore. Grazie per l’amore che hai dato a me e a James, per avermi aiutato a crescerlo e a farlo diventare uomo. Il nostro è un amore che ha superato le barriere del tempo, per questo motivo ho deciso di fare un passo importante. Mi vuoi sposare?”.





Giucas Casella rivela i rapporti tesi tra il figlio e la madre

Nel corso dell’ultima intervista il giornalista ha parlato del figlio di Giucas Casella e Carol Torr: “Quando lui era bambino, il Tribunale ti aveva dato l’affido esclusivo, e lei era tornata a vivere in Inghilterra…”. Una storia difficile e infatti poco dopo l’illusionista spiega cosa è successo tra il figlio e sua madre.

Giucas Casella ha raccontato che dopo le recenti ospitate da Barbara D’Urso il figlio James ha rotto con la madre Carol Torr. Quest’ultima, infatti, ha accusato pesantemente Giucas. “Purtroppo, dopo le sortite da Barbara d’Urso, dove ha affermato che io non le lasciavo vedere James, lui con lei ha chiuso”. Giucas Casella ha bollato come ‘menzogne’ le accuse dell’ex: “Ha sempre potuto vedere James liberamente”.

Ovviamente i problemi tra il figlio e la madre preoccupano molto Giucas Casella che ha ammesso: “Questa rottura tra loro mi turba”. Tuttavia lo stesso ex gieffino nutre ancora la speranza che le cose possano tornano apposto: “Ho un sogno: che sia il nipotino, il nostro piccolo Giacomo, a favorire un nuovo rapporto tra di loro, a fargli fare pace”. Chissà che non vada davvero a finire così…

“Tre clamorosi ritorni nella Casa”. GF Vip 7, nomi di ‘grido’ per Signorini. E c’è già chi protesta