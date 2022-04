Sì, Barbara D’Urso ha sorpreso proprio tutti. Su di lei sono circolate numerosi voci negative e questi ultimi mesi sono stati un vero incubo a causa di indiscrezioni, che mettevano in serio dubbio le sue qualità professionali. Ma Carmelita è solita non mollare mai e ha preferito tacere per lasciare spazio al suo lavoro. E ora si è presa una bella rivincita, con tanto di interessi, perché la notizia arrivata poche ore fa le permette di conquistare un traguardo che sembrava impossibile da raggiungere.

Contro Barbara D’Urso si era schierato anche l’ex conduttore de ‘La pupa e il secchione’, il comico Andrea Pucci, ospite in quel periodo di Stefano De Martino a ‘Stasera tutto è possibile’: “Il nostro lavoro è gratificato da quanti voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo. La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahaah”. Ora, però, per Barbarella il vento pare essere cambiato.





Barbara D’Urso batte Alberto Matano in gara ascolti 29 aprile

Nonostante le malelingue la vedano ormai lontanissima da Mediaset, Barbara D’Urso ha deciso di rispondere con forza e con grande determinazione. Infatti, con la testa bassa ha continuato a pedalare e a lavorare come se intorno a lei non ci fossero questi rumor fastidiosissimi. E ora che è stata ufficializzata questa notizia, non è comunque da escludere che lei possa uscire allo scoperto per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Andiamo a vedere insieme cosa è riuscita ad ottenere.

Come riportato dal sito ‘Gossip e Tv’, Barbara D’Urso ha battuto dopo aver incassato sconfitte su sconfitte Alberto Matano con ‘La vita in diretta’. ‘Pomeriggio Cinque’ ha infatti ottenuto 1 milione e 719mila telespettatori con uno share pari al 17,4%. Matano si è fermato invece a 1 milione e 701mila spettatori e share del 16,07%. Nonostante non ci sia stata una differenza notevole, è spiccato senza ombra di dubbio il sorpasso di Barbarella. E resta da capire se questi risultati saranno confermati la prossima settimana.

Sempre secondo ‘Gossip e Tv’, questo cambio di passo positivo di Barbara D’Urso potrebbe essere legato al fatto che è ritornata con più costanza a soffermarsi su temi non solo inerenti alla cronaca. Infatti, sta parlando de ‘L’Isola dei Famosi’, de ‘La pupa e il secchione’ e dei personaggi che sono stati protagonisti nell’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’. E questa scelta sarebbe stata premiata.

