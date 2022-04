Ilary Blasi probabilmente non se l’aspettava e dunque la notizia è stata accolta con ancora maggior entusiasmo. Nonostante gli scettici e i critici fossero stati numerosi sin dall’inizio, dopo l’ultima puntata de ‘L’Isola dei Famosi’ è stata in grado di ottenere qualcosa di bellissimo. Siamo certi che starà vivendo questa mattinata con una felicità incredibile e ora non vorrà fare altro che rimpolpare quanto fin qui ottenuto. Un momento sicuramente indimenticabile e quasi unico per la moglie di Francesco Totti.

Intanto, Ilary Blasi ha fatto una rivelazione inedita a ‘L’Isola dei Famosi’ mentre stava discutendo con Carmen Di Pietro. Carmen ha paura per ciò che pensa il figlio Alessandro: “Mi pare che mi vuole meno bene”. L’altro opinionista Nicola Savino interviene per chiedere a Ilary Blasi come si comporta lei con il figlio e come il ragazzo si comporta con lei. La risposta della spiazza tutti: “Mio figlio Christian già è tanto che mi saluta”. Il figlio di Francesco Totti (Christian Totti) a 16 anni è infatti in piena fase adolescenziale.





Ilary Blasi vince gara ascolti tv 29 aprile con ‘L’Isola dei Famosi’

Come ogni mattina, arrivano i dati relativi agli ascolti televisivi dei programmi. Ilary Blasi è stata spostata al venerdì con ‘L’Isola dei Famosi’, una mossa che sperava di far cambiare in positivo i risultati. E a quanto pare la decisione di Mediaset è stata più che corretta. Infatti, un po’ a sorpresa, è stata in grado di sbaragliare tutta la concorrenza e si è portata a casa una vittoria sensazionale contro un big della tv. I numeri parlano chiaro e sono decisamente stupefacenti per la conduttrice.

‘L’Isola dei Famosi’ condotta impeccabilmente da Ilary Blasi ha ottenuto 2 milioni e 463mila telespettatori con uno share pari al 17%. Mentre Carlo Conti e la sua trasmissione ‘The Band’, in onda su Rai1, si sono fermati a 2 milioni e 400mila spettatori con uno share molto inferiore, 13%. Dunque, un successo clamoroso quello della presentatrice. Per quanto riguarda gli altri programmi, su Rai2 ‘N.C.I.S.’ ha totalizzato 1 milione e 345mila spettatori e su Italia1 il film ‘Rocky III’ 1 milione e 10mila spettatori.

A ‘L’Isola dei Famosi’ c’è anche stato un crollo emotivo di Nicolaas Vaporidis nelle scorse ore: “Non è solo la privazione e la fatica, con dei naufraghi è un conflitto continuo, cerco di mettere pace, non credevo che il livello di stress fosse stato questo, sono grato a questa esperienza, mi sto aprendo piano piano. Anche gli attori hanno un’anima, non pensavo che fosse così”.

“Neanche mi saluta”. Ilary Blasi lo confessa in diretta: frase choc all’Isola, studio senza parole