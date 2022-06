“Cosa succede a Mediaset”. Barbara D’Urso, finalmente la verità sul suo futuro in televisione

Barbara D’Urso tornerà o no a condurre Pomeriggio Cinque. Questa è la domanda che in molti si sono posti dinanzi ai rumors circolati in settimana in merito al futuro della conduttrice partenopea. Le voci indiscrete la vedono fuori dalla trasmissione, storia che si ripete ogni anno, e i suoi fan sono in allarme. In preda all’ansia si sono rivolti agli esperti di gossip tra cui Davide Maggio.

Barbara D’Urso ancora a Pomeriggio Cinque?

Barba D’Urso è il volto di Pomeriggio Cinque, ma ogni anno il suo ritorno viene messo sempre in dubbio. Il motivo? La conduttrice ha il contratto in scadenza e, complice il fatto che a settembre sarà impegnata a teatro, in molti iniziano a credere che la presenza della conduttrice non sia scontata come molti credono.

A smentire le voci e a placare gli animi inquieti ci ha pensato Davide Maggio che, rispondendo alla domanda di un suo follower, ha affermato che la Barbara D’Urso tornerà a condurre Pomeriggio Cinque. Quest’ultimo programma, dunque, non verrà messo in archivio come Live-Non è la D’Urso e Domenica Live, la cui fine è stata dettata dal calo di ascolti.

