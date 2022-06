Barbara D’Urso chiude e in Rai festeggiano. Venerdì 10 giugno la conduttrice ha salutato il pubblico di Pomeriggio 5 al termine dell’ultima puntata della stagione. Il suo, ovviamente, non è stato un addio, ma solo un arrivederci a settembre quando ripartirà con la nuova edizione del programma. Intanto, però, l’assenza di Barbara si fa sentire eccome. Parliamo di programmi che, sia su Canale 5 sia sulla Rai, stanno risentendo della mancanza di Carmelita.

Dopo le voci su un possibile addio a Mediaset è arrivata l’ufficialità dell’accordo trovato anche per la prossima stagione televisiva. Se “La Pupa e il Secchione Show” e “Live non è la D’Urso” saranno cancellati o rimandati Pomeriggio5 tornerà regolarmente. Nei giorni scorsi la conduttrice ha festeggiato gli ottimi risultati di ascolto con il 20,33% di share e 1 milione e 517mila spettatori in fase di presentazione e 1 milione e 431 telespettatori con il 18,03% nella puntata di lunedì 6 giugno.





Barbara D’Urso chiude, chi festeggia e chi no

Con la chiusura di Pomeriggio 5 il primo a risentirne, negativamente, è stato Paolo Bonolis. Barbara D’Urso con il suo programma faceva infatti da traino e il conduttore si ritrovava già un pubblico bello ‘caldo’. E sulla Rai cosa succede? Beh, intanto “La vita in diretta” con Alberto Matano, (che sabato scorso si è sposato con Riccardo Mannino), è stato sostituito da “Estate in diretta”. Proprio i conduttori di questo programma, Roberta Capua e Gianluca Semprini, hanno ottimi motivi per gioire.

Da quando Barbara D’Urso ha chiuso, infatti, gli ascolti dell’Estate in Diretta sono schizzati in alto. Nell’appuntamento di martedì 14 giugno, ad esempio, i telespettatori sono stati 1 milione e 547mila, arrivando a sfiorare il 20% di share. La settimana prima, invece, gli spettatori erano stati 1 milione e 406mila, con il 17,25% di share. Un bell’aumento non c’è che dire. E tutto grazie a Barbara…

Dunque Roberta Capua e Gianluca Semprini festeggiano. Senza la concorrenza di Barbara D’Urso il loro “Estate in diretta” ha visto aumentare il proprio pubblico. Discorso opposto, invece, per Paolo Bonolis. Senza “Pomeriggio 5” il suo “Avanti un altro ha visto scendere i propri ascolti. Nella prima parte il suo quiz-show ha totalizzato solo il 13% per poi salire fino al 17% nella parte finale.

