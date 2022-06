Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque è arrivato l’annuncio ufficiale tanto atteso e che era comunque nell’aria da tempo. Nella giornata di venerdì 10 giugno è andata in onda l’ultima puntata dell’attuale edizione del programma. Un momento sicuramente triste per il suo pubblico, che da lunedì 13 giugno non potrà più vedere Carmelita nel piccolo schermo. E la conduttrice tv ha voluto fare un importantissimo annuncio proprio per cercare di tirare su di morale i suoi ammiratori.

A proposito di Barbara D’Urso e Pomeriggio Cinque, qualche giorno fa l’ospite Alessandra Mussolini si è sciolta tra le lacrime, mentre parlava dell’anziana madre: “Ben vengano le Rsa dove sono seguite 24 ore al giorno. Mia madre è una persona fragile. C’è un’età in cui tu li devi tenere su un guanto. Può succedere di tutto dall’oggi al domani. Lei sta bene comunque ora”. Poi la padrona di casa ha lanciato una clip per omaggiare Alessandra e mamma Scicolone. Ma veniamo al presente.





Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque annuncio ufficiale

Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque è stata ringraziata dal direttore di rete Giancarlo Scheri, come scritto dal sito ufficiale di Mediaset: “Saluto e ringrazio Barbara d’Urso per l’impegno che l’ha vista al timone del talk pomeridiano di Canale 5, dal lunedì al venerdì, da settembre ad oggi. Un grande lavoro di infotainment, con un pubblico fedele e appassionato, ottenuto grazie a una valida squadra autorale e produttiva, e la professionalità del team giornalistico VideoNews”. Ma è stata lei a fare l’annuncio top.

E Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque ha annunciato ufficialmente che sarà ancora al timone del programma anche nella prossima stagione televisiva: “Amiche mie e amici miei, eccoci insieme per questa ultima puntata della 14esima stagione di Pomeriggio Cinque che riprenderà i primissimi giorni di settembre. Vi ringrazio già adesso per il regalo enorme che ci avete fatto perché ci avete portato una media altissima di share, il 18 per cento che è tantissimo: vi ringrazio davvero tanto”.

Infine, Barbara D’Urso ha aggiunto: “Sono stata a Roma per alcuni mesi e voi avete continuato ad esserci, e noi continuiamo a esserci per voi”. Dunque, dopo le meritate vacanze in seguito a mesi intensi di lavoro, Barbarella potrà tornare saldamente al suo posto e condurrà ancora Pomeriggio Cinque per la gioia di milioni di telespettatori che non vedono già l’ora che arrivi settembre.

