A Pomeriggio 5 si parla della scomparsa della Regina Elisabetta e vengono trasmesse le immagini del feretro della sovrana che è arrivato a Westminster. Barbara D’Urso ha anche trattato un paio di pseudo scandali reali. In particolare una serie voci che da tempo circolano e che sono state smentite: la prima è quella che vorrebbe il principe Harry figlio non del re Carlo III bensì di James Hewitt; la seconda riguarda un presunto figlio illegittimo del sovrano.

Una parte di pubblico non ha gradito la scelta di Pomeriggio 5 di parlare di queste notizie proprio mentre vengono mandate in onda le immagini della bara della sovrana scomparsa lo scorso 8 settembre a 96 anni. Su Twitter sono così arrivati dei ‘cinguetti’ di sdegno: c’è chi ha tuonato in generale sul talk show e chi se l’è presa con la conduttrice trovando incoerente il fatto che si sia vestita di nero e al contempo abbia dato voce a pseudo scandali reali.





Barbara D’Urso polemiche a Pomeriggio 5 per i servizi sulla Regina

“Solo lei poteva parlare di dubbi di paternità in un momento come questo”, ha chiosato un utente. Un altro gli ha fatto prontamente eco, ricordando che il presunto scandalo di Harry non è assolutamente una notizia attuale: “Sono anni che gira la voce che Harry non sia figlio di Carlo? Non avete altro da raccontare in questa giornata e tirate fuori cose di secoli fa?”. “”Ne parlano tutti”… Solo lei ne parla”, ha sottolineato un altro utente. C’è chi ha usato espressioni colorite: “Tutti dispiaciuti per la morte della Regina e poi giù a buttare m***a addosso a tutti. Fate veramente pena”.

“Era proprio indispensabile vestirsi a lutto per poi parlare di “scandali” reali?”, si è chiesto un telespettatore. Altri hanno fatto il medesimo ragionamento: “Ma il senso di questa puntata totalmente inutile di Pomeriggio5, vestiario nero incluso?”. C’è chi ha anche notato che gli ospiti presenti in studio hanno subito palesato il proprio scetticismo sui temi trattati: “Barbara che voleva tirare fino a fine puntata sullo scoop dell’amante di Diana e gli ospiti le smontano tutto prima della clip. Ahaha”.

“Ma vi rendete conto di cosa stanno facendo?! Invece di dare tributo alla regina, fanno questi circhi”, un altro dei tanti tweet di sdegno. Insomma non è davvero piaciuta la scelta di parlare di alcuni pseudo scandali nel momento in cui vanno in onda le immagini del feretro della Regina Elisabetta. Tante le proteste e tante le critiche indirizzate sia a Pomeriggio 5 che a Barbara D’Urso.

