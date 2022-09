Nella puntata di Pomeriggio Cinque del 9 settembre Barbara D’Urso ha compiuto un gesto inaspettato dopo la morte della regina Elisabetta. Innanzitutto è stato possibile notare che l’intero appuntamento televisivo è stato ovviamente incentrato sul decesso della sovrana, scomparsa alla veneranda età di 96 anni dopo ben 70 anni sul trono d’Inghilterra. Per molti giorni non si farà che parlare di questo, visto che bisognerà attendere ancora una decina di giorni prima di poter assistere al commovente funerale.

Nel corso della puntata di Barbara D’Urso, non c’è stato solo un gesto importante della padrona di casa. Si è parlato della morte della regina Elisabetta con diversi ospiti e tra questi Antonio Capranica ha affermato: “Mettetela come volete ma per 40-50 anni Carlo ha sempre amato quella donna e lei ha fatto altrettanto. È chiaro che sposare Diana, non è vero che qualcuno glielo ha imposto e che è stata una trappola per Diana. È stato un errore gigantesco da parte di Carlo da un lato e da parte di Diana che si era innamorata”.





Barbara D’Urso, il gesto in diretta dopo la morte della regina Elisabetta

Poi Capranica ha aggiunto a Pomeriggio Cinque: “Aveva 18 anni? Ma una ragazza di 18 anni si lascia imporre il matrimonio? Ma no, è che lei si era innamorata della sua favola. Voleva diventare una regina e ci è cascata. Io comunque ho un’enorme stima per Diana, ma questa cosa di presentarla come l’agnello sacrificale è ingiusta e ingiustificata”. Ma gli occhi sono stati tutti puntati su Barbara D’Urso e sul suo gesto dopo la regina Elisabetta, che è stato particolarmente apprezzato dal pubblico di casa.

Come ha sottolineato il sito Gossip e Tv, Barbara D’Urso ha deciso di fare qualcosa che prima d’ora mai aveva fatto. Infatti, ha scelto un look in lutto, visto che è apparsa vestita di nero proprio come i conduttori inglesi della Bbc. Lei normalmente non ha mai voluto indossare questo outfit di colore scuro, avendo sempre preferito altre cromature. Ma per rispetto nei confronti della regina Elisabetta si è mostrata così davanti a milioni di telespettatori. Solo applausi per una decisione molto commovente.

A proposito della morte della regina Elisabetta, secondo il dottor Deb Cohen-Jones, citato dal Mail, la regina Elisabetta potrebbe essere morta a causa di una malattia vascolare causata dall’età avanzata: “Una prova di una malattia vascolare periferica, un disturbo della circolazione sanguigna che provoca il restringimento, il blocco o lo spasmo dei vasi sanguigni al di fuori del cuore e del cervello”. E tutto il mondo ha pianto incredulo.

“I numeri da giocare”. Morte regina Elisabetta, scatta la corsa al Lotto: ecco la combinazione