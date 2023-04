Barbara D’Urso potrebbe lasciare Mediaset? Secondo indiscrezioni qualcosa potrebbe bollire in pentola. Che i rapporti tra l’ex signora di Canale 5 e il Biscione si fossero incrinati era chiaro da tempo da quando, due anni fa, Pier Silvio Berlusconi aveva dato via all’operazione pulizia dalle sue reti. Troppo trash era stata giudicata Barbara D’Urso che era stata pensantemente ridimensionata. La conduttrice Mediaset è spesso al centro dell’attenzione.



I suoi programmi sono finiti tante volte al centro delle polemiche, ma una fetta di pubblico continua a seguirla al di là delle critiche. Certo sono lontani i tempi d’oro, come dimostrano gli ascolti tv di Pomeriggio Cinque che comunque si assestano su cifre non certo basse: con medie di 1,5 milioni gli spettatori ed uno share del 17%. Eppure, sempre più spesso, si accosta il suo nome a quello della concorrenza. Racconta Gossip e tv come Barbara D’Urso abbia fatto valere il suo peso.

Barbara D’Urso via da Mediaset? C’è una proposta da Ballando



A Gente aveva dichiarato: “Faccio Pomeriggio 5, che registra ogni giorno ottimi ascolti, teatro, il podcast Amiche mie, che ha avuto un grande successo e faremo la seconda stagione, e poi il Metadurso.” Se Barbara d’Urso avesse voluto manifestare il suo amore e la sua fedeltà all’azienda che l’ha vista regnare negli ultimi anni avrebbe risposto con un “no” secco e invece una porta sembra essere aperta.



Ne è un esempio quello che scrive TvBlog che recentemente parlato di un suo possibile passaggio imminente a Rai Uno in veste di giurata fissa di un programma come Ballando con le stelle. Un passaggio alla corte di Milly Carlucci che potrebbe non piacere in considerazione anche dei rapporti testi con la Rai. Recentemente Barbara D’Urso è stata ospite, a sorpresa, di Mara Venier a Domenica In. La conduttrice di Pomeriggio Cinque è intervenuta con un video per l’amica Gabriella Labate.



Nessuno poteva, però, immaginare quello che sarebbe successo di lì a poco. L’account Twitter ufficiale “Qui Mediaset” aveva pubblicato un insulto rivolto proprio all’ospitata della D’Urso da Mara Venier: “Che cosa antipatica. Tr*** mi pare azzeccato”. Più tardi l’account è stato sospeso per un probabile hackeraggio. Le scuse che erano seguite non erano state accettate da Mara Venier.