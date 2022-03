Momento nero per Barbara D’Urso che dopo aver perso la domenica sera ora va in crisi anche con ‘La pupa e il secchione’. La nuova formula non convince il pubblico che, infatti, non premia lo show che continua a calare nelle percentuali di share e in quanto a telespettatori superano di poco il milione. Nel el corso della prima puntata in onda martedì 15 marzo, aveva ottenuto ascolti più che buoni, intercettando 2.003.000 spettatori con il 12.62% di share.



Nella seconda puntata, trasmessa il 22 marzo, gli utenti raggiunti sono stati 1.370.000 (9.05% di share). Ancor peggio è andata la terza puntata, quella del 29 marzo, quando il programma ha registrato 1.228.000 spettatori (8,2% di share). Un declino continuo per Barbara D’Urso. Tanti i commenti, tra questi anche quelli di Andrea Pucci, il comico che aveva presentato la stessa trasmissione e ora dall’altra parte.





Ieri, infatti, era in onda con Stasera Tutto è Possibile raggiunge i 1.986.000 spettatori con l’11% di share. “Il nostro lavoro è gratificato da quanti voi seguono quello che facciamo e sto godendo come un pazzo”.

E ancora:“La trasmissione condotta magistralmente dal mio amico Stefano De Martino ha distrutto tutto ciò che era contro di noi ahahahaah”.

Una vera invettiva che inevitabilmente fa riferimento al programma Mediaset, che ha ottenuto risultati davvero deludenti, e a Barbara D’Urso. La polemica su Barbara risale già a qualche settimana fa e scatenata da alcuni utenti. “Cortesemente Andrea Pucci, ritorna su Italia 1 e caccia tutti perché è tutto un grande schifo”, “Ridateci la vera La Pupa e il Secchione. Pucci, dove sei? Barbara D’Urso ha rovinato il programma”, “Rivoglio Andrea Pucci, programma rovinato”.

E ora contro di lei tuona anche Sonia Bruganelli. “Pensare che sia un tentativo non riuscito di cambiare un format che aveva una sua ragione d’essere nel “subire” le pupe e non nel farle diventare macchiette di sé stesse, lo posso pensare o è lesa maestà?”. Parole toste quelle di Sonia contro Barbara D’Urso. I risultati in termini di ascolti, del resto, non stanno andando per niente bene. Ora la speranza è in un’inversione di tendenza già dalla prossima settimana. O così o il programma rischia di trasformarsi in una lunga agonia.

“Distrutta, sono molto felice”. Barbara D’Urso, umiliata così in pubblico dal collega. Senza precedenti