Barbara D’Urso si sta godendo l’estate, anche perché Mediaset l’ha estromessa da Pomeriggio Cinque e quindi il mese prossimo non la vedremo regolarmente su Canale 5. Una mossa a sorpresa di Pier Silvio Berlusconi, che le ha provocato un enorme dolore, nonostante si faccia vedere sempre sorridente in vacanza. Adesso ha deciso di rilasciare un’importante intervista e qui ha svelato quale sia il suo reale stato d’animo, soffermandosi anche sugli odiatori del web.

Dunque, Barbara D’Urso è intervenuta a The Hollywood Reporter, ma oltre a parlare di Mediaset ha anche detto qualcosa in più sulle voci che la davano vicina a Ballando con le stelle: “Questa è divertente: su di me escono delle notizie meravigliose. Addirittura che sarei stata la nuova giurata di Ballando. Opzione che non è mai esistita. Credo che la giuria di Ballando che c’è stata finora sia un’ottima giuria e lo sarà ancora in futuro. E non c’è mai stata, ma neanche in lontananza, questa idea. Prima o poi ballerò, sono talmente piccola che ho ancora tanto tempo”.

Barbara D’Urso torna ad attaccare dopo la rottura con Mediaset

Poi ha voluto fare dei ringraziamenti: “Sinceramente devo dire grazie al pubblico e alla mia capacità di rimboccarmi le maniche sempre. Ci sono stati momenti molto importanti, altri in cui lavoravo di meno e poi ancora super impegnata. Sono fortunata perché dopo 46 anni c’è tanta gente che mi ama e ho la forza e il coraggio di dire ‘ok perfetto’ o ‘questo non va più bene’ oppure ‘questo non piace più’ oppure ‘c’è qualcuno che ha deciso che questo non va più bene’”. Poi Barbara D’Urso ha ammesso di essere molto addolorata per quanto successo a Mediaset.

A The Hollywood Reporter Carmelita ha spiegato quali siano le sue attuali emozioni, dopo che le è stata tolta l’opportunità di condurre Pomeriggio Cinque: “Sto benissimo, sono gioiosa, d’altronde è una parte fondamentale del mio carattere. Sono serena, perché la felicità non esiste, esistono solo dei rari picchi di felicità. Sono un po’ addolorata e umanamente delusa, ma professionalmente molto, molto serena. Mi è capitato spesso di subire attacchi, qualche mazzata sul collo me la sono anche presa, ma ho sempre avuto il coraggio e la forza di rialzarmi e andare avanti“.

E infine Carmelita ha criticato gli hater: “Mi è capitato sia nelle storie sentimentali che in quelle professionali, solo che alla fine io so chi sono e nessuno merita la mia tristezza. Io sono molto amata, ma spesso qualcuno mi massacra. Non rispondo mai, perché penso alla qualità della vita che ho io e mi sento fortunata. Cerco di coltivare la mia serenità, la mia interiorità. Penso a tutti coloro che vivono ossessionati da me. Che brutta vita che fanno, pieni di rabbia“.