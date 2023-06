Non è un momento semplice per Barbara D’Urso, già scossa da un doppio lutto dei giorni scorsi. Lei ha infatti salutato con grande dolore l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e l’attore Francesco Nuti, entrambi deceduti nella giornata di lunedì 12 giugno. E ora un altro dramma ha sconvolto la conduttrice di Pomeriggio Cinque, che stavolta ha utilizzato il suo profilo Twitter per esternare tutta la sua sofferenza e anche la sua grande rabbia.

Parlando di Nuti, Barbara D’Urso si era soffermata così su questo lutto: “Giornata orribile davvero…Ciao Francesco, ora sei finalmente libero dal dolore”. Mentre sul fondatore di Mediaset aveva esclamato: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia…”.

Leggi anche: “È orribile, te ne sei andato pure tu”. Barbara D’Urso, un altro lutto dopo la morte di Berlusconi





Barbara D’Urso, rabbia dopo un altro lutto: “Morte inaccettabile”

E adesso a farla piangere, ma allo stesso tempo innervosire, è stata una bruttissima notizia che ha sconvolto tutti. Si è infatti registrato un gravissimo incidente stradale nelle scorse ore e a perdere la vita è stato un bimbo di soli 5 anni. Lei ha dunque esternato la sua opinione su Twitter e anche i suoi seguaci hanno prontamente commentato questa terribile morte, che ha lasciato senza parole milioni di italiani.

Dopo il decesso del bambino in uno scontro frontale tra un Suv e una Smart, verificatosi a Roma, Barbara D’Urso ha detto: “Bisogna accertare i fatti, perché la morte di un bambino è sempre inaccettabile ma se fosse davvero così… #Roma”. Il suo riferimento è alla possibile ricostruzione dei fatti, venuta fuori dopo l’incidente mortale. Sul Suv c’erano dei ragazzi, che pare stessero girando dei video per una challenge da pubblicare poi sui principali social. Mentre sull’altro mezzo c’era la vittima in compagnia della madre e della sorellina.

Bisogna accertare i fatti, perché la morte di un bambino è sempre inaccettabile ma se fosse davvero così… #Roma https://t.co/LgSCkrTiCW — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) June 15, 2023

La madre del piccolo ha 29 anni, mentre la sorella 3. Sono entrambe gravi in ospedale, ma non sarebbero in pericolo di vita. Queste alcune reazioni dei seguaci di Carmelita: “Sono assassini, i social stanno rincog*** i giovani”, “Hai ragione, è proprio inaccettabile”.