Momento difficilissimo per Barbara D’Urso, che ha dovuto fare i conti nelle ultime ore con un secondo lutto, dopo l’addio a Silvio Berlusconi. E la conduttrice televisiva ha scritto un altro commovente post su Instagram, nel quale ha espresso tutto il suo dolore per questa persona che non c’è più e che ha lasciato un vuoto enorme in tutti gli italiani. Non a caso la stessa donna ha parlato di una giornata estremamente negativa.

A proposito invece di quanto affermato da Barbara D’Urso subito dopo il grave lutto per la morte di Berlusconi, ecco quali sono state le sue parole: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili. Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni”.

Leggi anche: “Sei stato il primo”. Barbara D’Urso parla dopo la morte di Silvio Berlusconi





Barbara D’Urso, nuovo lutto dopo la morte di Silvio Berlusconi

Sempre sull’ex presidente del Consiglio aveva poi detto: “Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”. E poco dopo Barbara D’Urso ha appreso un’altra terribile notizia, stavolta relativa ad un lutto che aveva colpito il cinema italiano.

In una Instagram story Barbara D’Urso ha anche salutato per l’ultima volta l’attore Francesco Nuti, morto a 68 anni sempre nella giornata di lunedì 12 giugno: “Giornata orribile davvero…Ciao Francesco, ora sei finalmente libero dal dolore“. Una doppia perdita in poche ore che ha scosso notevolmente la presentatrice di Pomeriggio Cinque, che attualmente è in ferie dopo una dura e stancante stagione televisiva su Canale 5.

Oggi è una giornata terribile… Ciao Francesco pic.twitter.com/7aq6Qj5aUP — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) June 12, 2023

Francesco Nuti, morto a Roma dopo una lunga malattia, ha recitato in numerosi film di successo nel grande schermo. Ricordiamo tra le tante pellicole Casablanca Casablanca; Willy Signori e vengo da lontano; Madonna che silenzio c’è stasera; Io, Chiara e lo Scuro; Stregati; Io amo Andrea e Tutta colpa del paradiso.