Addio a Silvio Berlusconi, Barbara D’Urso decide di rompere il silenzio. Il leader di Forza Italia ha lottato fino alla fine contro la grave malattia che ha richiesto il ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Le condizioni di salute di Silvio Berlusconi sono drasticamente peggiorate in seguito alla leucemia mielomonocitica cronica di cui il leader soffriva già da diverso tempo. L’ex premier ha chiuso per sempre i suoi occhi nella struttura ospedaliera milanese alle 9:30. Tanti i volti della politica italiana e del mondo dello spettacolo che si sono uniti al dolore della famiglia.

Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo aver appreso la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia si spegne a 86 anni circondato dall’affetto dei suoi cari. Una malattia contro cui l’ex premier ha lottato fino alla fine che ha purtroppo avuto la meglio su condizioni di salute ormai da tempo cagionevole. Nelle prime ore della mattinata, l’ex premier ha chiuso per sempre i suoi occhi con al suo fianco Marta Fascina, Paolo Berlusconi, i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio.

Leggi anche: “A chi va l’eredità”. Silvio Berlusconi, a quanto ammonta il suo enorme patrimonio





Barbara D’Urso rompe il silenzio dopo la notizia della morte di Silvio Berlusconi: “Sei stato il primo”

Non appena appreso la notizia del decesso, anche Barbara D’Urso ha deciso di rompere il silenzio ricordando l’ex premier con parole commosse: “Sono davvero triste”, afferma la conduttrice televisiva che poi aggiunge: “Grazie per avermi accolta nella tua prima tv 45 anni fa, per avermi sempre stimata, per i tuoi modi gentili”. Il lungo post di Barbara D’Urso prosegue riavvolgendo il nastro dei ricordi che la legano alla lunga carriera dell’ex premier.

“Ricordo il tuo entusiasmo, contagioso e dirompente, quando ci chiamavi in riunione a Milano 2, dove vedevamo nascere il futuro della televisione, che tu hai intuito prima di chiunque altro… Non sei mai stato banale, sei sempre stato legatissimo alla famiglia… E come ti ho sempre detto, ho imparato tantissimo guardandoti all’opera in quegli anni. Mi inorgoglì quando, non molto tempo fa, seppi che mi definisti come una donna “col sorriso di velluto e le palle d’acciaio”, perché in queste poche parole c’è tutto l’affetto professionale che non hai mai mancato di dimostrarmi… Non ti dimenticherò mai… Ciao Silvio”.

Tanti i vip del mondo dello spettacolo e della televisione che hanno ricordato commossi l’ex premier. Dalla commozione di Cesara Buonamici al Tg5, alle lacrime di Federica Panicucci fino ad arrivare alla visibile commozione di Francesco Vecchi che hanno dedicato al leader di Forza Italia un momento di silenzio in diretta a Mattino 5 News.