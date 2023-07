Barbara D’Urso, ancora aggiornamenti sul ‘caso’. La conduttrice italiana lontana dagli studi di Pomeriggio 5: la notizia ha decisamente spiazzato molti fan e la questione sembra continuare a fare discutere. Ma nelle ultime ore, sarebbe stata la diretta interessata a intervenire, rilasciando le proprie considerazioni, anche alla luce della bomba sganciata sul sito Dagospia, che avrebbe tirato in ballo un’ulteriore motivo dell’allontanamento di Barbara dalla rete Mediaset.

Barbara D’Urso rompe il silenzio. Sotto la luce dei riflettori, ancora il ‘caso’ della conduttrice italiana lontana da casa Mediaset. Ma in merito ai motivi che avrebbero portato alla decisione, il sito Dagospia ha ben pensato di andare a fondo, rendendo nota un’ immagine che spiegherebbe meglio la vicenda poi riportata anche da Giuseppe Candela sul suo profilo Instagram. Nello specifico, sembra che Barbara D’urso nel corso della festa di compleanno di Annalisa Venezia, abbia assunto una posa controversa.

Barbara D’Urso rompe il silenzio: “Lesiva per il mio onore e la mia reputazione”

L’immagine in questione ritraerrebbe la D’Urso in atteggiamento di preghiera e con lo sguardo rivolto verso il cielo. Tutto questo a detta di alcuni rimanderebbe alla posa assunta nel corso dei funerali di Silvio Berlusconi; posa ampiamente criticata perché ritenuta ‘forzata’. Insomma, inutile sottolineare che uno scatto simile potrebbe non essere stato per nulla gradito da parte dei vertici. Trattasi in ogni caso di voci di corridoio e ipotesi sparse negli ultimi giorni, ovvero da quando Dagospia avrebbe lanciato la ‘bomba’. Ma cosa ha detto Barbara D’urso di tutto questo?

La conduttrice avrebbe deciso di replicare alla questione usufruendo del proprio profilo Instagram. Attraverso due stories, Barbara ha sottolineato il fatto preannunciando eventuali denunce per diffamazione. Inoltre in merito allo scatto, la stessa avrebbe affermato che il gesto altro non rappresentava se non un modo di rispondere con ironia a quanti avevano sostenuto che in lei ci fosse stata una qualche forzatura.

Inoltre nel caso specifico della foto, Barbara D’urso ha comunque sottolineato che lo scatto doveva restare del tutto privato senza andare in pasto ai gossip e ai veri pettegolezzi: “lo strumentale accostamento tra la foto pubblica che mi ritrae in occasione di una funzione religiosa in atteggiamento di preghiera e quella che mi ritrae in una situazione privata è lesiva del mio onore e reputazione“, ha scritto Barbare nel lungo post di denuncia.