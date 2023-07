Barbara D’Urso è ormai ai ferri corti con Mediaset, col suo contratto che scadrà a dicembre e nessun programma all’orizzonte per lei. Per questo motivo si è adesso aperta un’idea molto suggestiva per il suo futuro, che però potrebbe davvero concretizzarsi. Potrebbe esserci un’accelerata nell’eventuale trattativa affinché lei possa già sapere cosa farà una volta finita l’estate. Dato che non la rivedremo sicuramente più nello studio di Pomeriggio Cinque.

Su Barbara D’Urso e ciò che è accaduto a Mediaset ne ha parlato anche Giorgio Manetti, ex UeD, il quale si è soffermato anche sul futuro della conduttrice: “Ciao Barbara, mi dispiace molto per quello che è successo. I programmi veramente trash sono altri, ma continuano ad essere propinati in tv. Mi auguro di rivederti presto all’interno di uno studio televisivo e fare insieme due risate. Ciao Barbie”. Ma torniamo a questa nuova notizia.

Barbara D’Urso e la rottura con Mediaset, ecco quale sarà il suo futuro

A fornire qualche particolare in più su Barbara D’Urso è stato Il Settimanale. Parlando di Mediaset e del futuro della presentatrice, il giornale ha deciso di dedicare una rubrica che è stata messa a punto dal giornalista Massimo Galanto, che si chiama Indiscreto Tv. E qui è stato ipotizzato quello che potrebbe succedere all’ormai ex regina del Biscione, la quale sarebbe in procinto di cambiare completamente emittente.

Il Settimanale ha quindi scritto: “Da qualche tempo si parla di contatti tra l’entourage di Barbara D’Urso e i vertici di La7, un rumor ancora più consistente dopo l’ufficializzazione della separazione tra Mediaset e la conduttrice napoletana (che a settembre non tornerà a Pomeriggio 5 e da gennaio sarà fuori da Mediaset). La rete sarebbe alla ricerca di un profilo di primo livello”. Barbara D’Urso potrebbe prendere il posto di Caterina Balivo, nel frattempo ritornata alla Rai dove condurrà la trasmissione La volta buona. E i fan sono molto felici di questa possibile nuova avventura professionale di Barbarella.

Non ci sarebbero invece possibilità di vedere Barbara D’Urso su Rai1 a Ballando con le stelle, come è emerso durante la presentazione dei palinsesti Rai. Anche se Milly Carlucci potrebbe pure farle qualche proposta alternativa per averla almeno come ballerina per una notte.