Mediaset ha deciso di cambiare decisamente passo, non solo Barbara D’Urso: sono tanti gli esclusi eccellenti della prossima stagione. Lo aveva detto, nel corso di un’intervista rilasciata a La Stampa, Bianca Berlinguer: “Ho visto in Pier Silvio Berlusconi la voglia di cambiare e innovare”. Un cambiamento di cui vittima è stata, per prima, Barbara D’Urso. Barbare che aveva voluto dire le sua e sulla quale, ieri, era intervenuto l’ex autore e dirigente Mediaset Luca Tedeschi: spiegando la ragione della fine della sua esperienza per quello che è il suo punto di vista.

>“Allerta meteo in Italia”. Sta arrivando l’ondata di caldo africano, gli esperti: “La più potente mai vista”. Le previsioni e le zone più calde

“La D’Urso è una fuoriclasse, ma a differenza degli altri numeri uno si è circondata per lungo tempo di gente non alla sua altezza:è un mio parere, sia chiaro. Ho scoperto che da qualche tempo proprio Presta ha cominciato a curare i suoi interessi. È un bene, sono convinto che le cose per lei cambieranno in meglio”. Insieme a Barbara fuori anche Ilary Blasi.





Palinsesti Mediaset, non solo Barbara D’Urso: tutti gli esclusi

E poi ancora Teo Mammucari e Belen Rodriguez che ieri ha voluto mandare un messaggio. “Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme, anni in cui non ho mai smesso di imparare”, spiega. E ancora: “Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in tutti questi anni e per le parole che ha sempre pronunciato per me”.

“Un grazie particolare va a Maria De Filippi, per tutti i consigli e per l’opportunità di esprimere me stessaInfine grazie a Davide Parenti per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai”. Scrive Novelle 2000 che a rischio potrebbe esserci un altro nome pesante. Si legge: “Reduce da La TV dei 100 e Uno, Piero Chiambretti è invece in fase di stallo.

Nessuna novità per lui dai Palinsesti Mediaset 2023/2024. Resta da capire se e quando si apriranno nuove porte per lui a Mediaset. Intanto pare ci sia la Rai a corteggiarlo. Pier Silvio Berlusconi, però, secondo quanto trapela, vorrebbe tenerlo ancora nella propria squadra”. Staremo a vedere cosa succederà.