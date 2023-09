Barbara D’Urso, il gesto sotto gli occhi di tutti. L’addio della conduttrice a Pomeriggio Cinque per molti fan è stata una doccia fredda. La vicenda è stata da subito la più chiacchierata e dibattuta, tra accenti di amarezza e di pura sorpresa. Prima del debutto della nuova timoniera del programma Myrta Merlino, l’ex conduttrice ha ben pensato di giocare bene la sua mossa. L’annuncio di Barbara D’urso fa eco ovunque e sfida persino la sua più grande ‘paura’. Nessun ripensamento dopo la decisione presa.

L’annuncio di Barbara D’Urso prima del debutto di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque. Nelle ultime ore, alla vigilia della partenza di Pomeriggio 5, la nuova conduttrice del programma ha deciso di parlare del suo nuovo ruolo a Mediaset e lo ha fatto nel corso di un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera: “Umanamente non può che dispiacermi per lei. Conosco Barbara, è super vitale e simpatica oltre che capace”.

Myrta Merlino ha poi aggiunto: “È stata una decisione aziendale quella di dare un cambiamento di rotta, e io sono solo l’interprete di questo cambiamento. Non sono un’antagonista e nemmeno una scelta migliore o peggiore”. Di tutta risposta, la decisione di Barbara D’Urso cade a pennello prima del debutto della nuova timoniera della trasmissione. Carmelita sfida persino una delle sue più grandi ‘paure’, quelle di poter salire a bordo di un aereo.

Partenza in arrivo per Carmelita con destinazione ancora sconosciuta. Ebbene si, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque ha ben pensato di allontanarsi dall’Italia e sfidare l’ignoto. Luogo sconosciuto e tanta trepidazione di scoprire in lei nuove emozioni in vista del soggiorno all’estero: l’arrivo in aeroporto è stato opportunatamente documentato attraverso i social.”Sto per affrontare la mia storica paura dell’aereo. Un’altra sfida con me stessa .È sempre l’ora di superare i propri limiti. Sarà l’inizio di una nuova avventura… Continua…”, scrive a corredo delle immagini.

“È stata un’avventura straordinaria, che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia. Con dedizione e abnegazione sono stata per 15 anni al completo servizio dell’azienda, seguendo le loro indicazioni fino all’ultima puntata di quest’anno, senza mai saltare un solo appuntamento”, ha affermato nei giorni scorsi Barbara D’Urso, alla quale il futuro professionale e privato sembra comunque sorridere.