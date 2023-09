Barbara D’Urso, il duro attacco del musicista. Continua a essere chiacchieratissima l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque che ha provato ad allentare i pensieri dedicando a se stessa una stagione estiva all’insegna del relax e della buona compagnia. Ma oggi che la macchina televisiva sta riprendendo a muoversi a pieno ritmo, Barbara D’Urso torna a essere tra i personaggi televisivi più chiacchierati di sempre. Parola di Memo Remigi che sulla conduttrice si è espresso con parole ben lontani dalla celebrazione fine a se stessa.

Il duro attacco a Barbara D’Urso di Memo Remigi. Start per Myrta Merlino alla guida del timone di una versione meno “trash” di Pomeriggio Cinque, proprio come auspicato dai vertici. Ma al contempo sulle colonne del magazine Mio, il musicista ha deciso dire qualcosa a proposito della celebre ex fidanzata. “Non era una trasmissione di grande cultura e insegnamento”, sono state le parole di Memo.

Il duro attacco a Barbara D’Urso di Memo Remigi: “Tutto vero…”

E ancora: “È vero che la tv non deve essere maestra, ma almeno di buon gusto e in quel programma ce n’era poco”. Ma il duro attacco non si ferma a questo. Memo aggiunge e sottolinea: “Era solo uno starnazzare di galline che fanno a gara a chi grida di più”. Ma per mettere un attimo da parte Barbara, cosa pensa Memo della nuova conduttrice? Parole chiare anche in tal caso: “farà una trasmissione meno trash di Barbara, e lo dico con tutto l’affetto e il rispetto per la sua professione”.

Ma il cantante non ha di certo dimenticato di dire qualcosa anche a proposito di Jessica Morlacchi: “Con Jessica ci siamo sentiti, siamo in ottimi rapporti – ha rivelato Remigi –. Era un gioco innocente compiuto con una persona consapevole, lei non ha fatto scenate né denunce. Giustamente è rimasta al suo posto, anche perché se avesse preso le mie difese ci avrebbe rimesso”.

E per entrare nel vivo della rivelazione, Memo ha poi aggiunto: “Ho fatto quel gesto in grande sintonia con Jessica perché siamo ed eravamo molto amici e molto complici. Si scherzava molto. Disgraziatamente sono stato visto mentre compivo questo gesto che ho fatto con grande ingenuità e senza rendermene conto”. Insomma, dopo la bufera e il fattaccio avvenuto davanti alle telecamere di Oggi è un altro giorno, tra di loro i rapporti sembrano essere amichevoli.