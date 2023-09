Una vera e propria bomba è stata tirata fuori dalla bocca di Mara Venier, che ha fatto il nome della sua possibile erede a Domenica In. Se ne parla ormai da anni, infatti lei prima o poi dovrà abdicare in favore di un’altra conduttrice, ma anche nella stagione che sta per cominciare sarà la presentatrice Rai ad essere al timone. Ma in futuro bisognerà virare su un’altra figura ed ecco che Zia Mara ha votato a favore di una sua famosissima collega.

Mara Venier potrebbe anche essere alla sua ultima conduzione e si stanno facendo i primi nomi sulla ipotetica erede di Domenica In. Invitata ad un evento, lei è stata sottoposta ad una serie di domande e ha concesso un’interessante intervista a 360 gradi. Lei ha parlato di quest’altra conduttrice e ha speso solamente parole positive, confermando di avere non soltanto un rapporto professionale ma anche amichevole.

Mara Venier, chi potrebbe essere la sua erede a Domenica In

Mara Venier, parlando di colei che potrebbe rappresentare l’autorevole erede di Domenica In, ha esordito così come annunciato dal sito Biccy: “Io le voglio molto bene, noi siamo amiche da tanto e credo che lei sia una grande professionista. Devo dire la verità, anche a me è capitato di non esserci più. Io personalmente però non faccio polemiche, proprio in generale. Io aspetto. Certamente quando la Rai mi ha richiamato cinque anni fa perché Domenica In traballava, mio marito non era d’accordo che io accettassi”.

Poi ha aggiunto: “Ma mi avevano mandata via dicendo che ero troppo vecchia. Quando quattro anni dopo mi hanno richiamata e mi hanno detto ‘devi tornare’. E io torno. E torno perché io sono stata umiliata e voglio riscattarmi. Mi sono tolta i sassolini dalle scarpe”. Al suo posto in futuro potrebbe esserci Barbara D’Urso, in rottura con Mediaset. Mara ha dichiarato ancora: “Io e Barbara d’Urso ci siamo scritte. Se le lascerò il mio posto? Beh, il mio posto qualcuno lo dovrà prendere, quindi non avrò problemi“.

Infine, Mara su Barbara ha concluso: “La notizia di Barbara ha colto alla sprovvista sia lei sia il pubblico, anche se negli ultimi anni l’avevano un po’ ridimensionata. Ma è una brava conduttrice, credo che possa lavorare in Rai e ovunque, lei è una brava“. Un endorsement importante, quindi vedremo cosa ne penseranno i vertici di viale Mazzini.