Barbara D’Urso, le voci di corridoio sempre più numerose. La chiacchierata vicenda della conduzione di Pomeriggio Cinque passa il testimone a un altro programma che presto accompagnerà le serate del pubblico di telespettatori italiani. Riflettori accesi dunque su Sanremo 2024 e su tutte le novità che presto saliranno sul palcoscenico dell’Ariston, a cominciare dal cast di ospiti e volti vip tra i più acclamati di sempre. Ma Barbara D’Urso ci sarà o no? La domanda scotta non poco.

Barbara D’Urso a Sanremo 2024, ci sarà oppure no? L’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque avrebbe trascorso gli ultimi mesi lontani dal piccolo schermo, ma non dal clamore mediatico. Prima l’addio al programma, poi il volo diretto verso l’Inghilterra e ancora tante novità in merito a un devoto ritorno sui palcoscenici teatrali. Insomma, quando si nomina Barbara D’Urso non si può che predisporsi sempre a grandi sorprese.

Leggi anche: “Ma quella è Barbara D’Urso?!”. La vita in diretta, Alberto Matano non crede ai propri occhi





Barbara D’Urso a Sanremo 2024, ci sarà oppure no? Fuori la notizia ‘bomba’

Proprio nei giorni scorsi, prima che su Barbara D’Urso uscisse la notizia relativa alla Rai e a questo programma, aveva rivelato a La Stampa di essere pronta a ritornare alla grande: “Non è certo tempo per pensionarmi”, ha ironizzato Barbara che poi ammetteva di essere “coinvolta in mille cose. Sono stata la prima ad aprire uno spazio ‘Metadurso’ sul Metaverso; con un’amica ho una società che organizza eventi, il teatro. E poi ovviamente tornerò… In tv? È probabile”.

Colpo di scena anche sul palcoscenico di Sanremo 2024? Nelle ultime ore l’indiscrezione sulla conduttrice è stata messa in circolo sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale DiPiù TV. Rullo di tamburi e tenetevi forte perché quelle che sembravano essere solo voci di corridoio oggi possono diventare una certezza: la famosa timoniera potrebbe affiancare Amadeus come co-conduttrice per una sera.

“Aspetto Sanremo, volete che non me lo facciano condurre almeno una volta?”, avrebbe rivelato Carmelita che fa dunque l’occhiolino a un grande altro nome del festival, quello di Marco Mengoni, annunciato come protagonista del festival a Viva Rai2 nel corso della puntata del 6 novembre scorso. Ovviamente prima di una conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, la notizia resta ancora in sospeso. In ogni caso, e al di là di Sanremo, Barbara D’urso sarebbe il nome candidato alla conduzione di un altro grande programma di successo. Stiamo parlando ovviamente di Domenica In che a partire dalla prossima edizione non vedrà più Mara Venier come timoniera. “Il cuore del mio pubblico è con me”, commenta nel frattempo Barbara D’urso, che non perde occasione per ricordare ai fan che la sua grande forza risiede in loro.