Barbara D’Urso spunta a sorpresa a La vita in diretta. Colpo di scena durante l’ultima puntata del programma di Alberto Matano. Tantissimi telespettatori di Rai 1 sono rimasti a bocca aperta nel vedere l’ex regina indiscussa dei salotti trash di Mediaset in un programma sul prima canale della tv pubblica. Ed è proprio così, ma sembra che tutto sia un caso, anche se chiaramente non tutti riescono a crederci. Ma andiamo con ordine.

Alberto Matano era in collegamento con la prima del film diretto da Pietro Malegori e prodotto da Emanuele Berardi, Shukran (tratto dal libro di Giovanni Terzi). Ed è proprio mentre tutti stavano uscendo dalla sala che ad un tratto, alla Vita in Diretta, è spuntata proprio lei: la donna più discussa di questi ultimi mesi. Barbara D’Urso, sempre bellissima e sorridente, è andata ad abbracciare il collega in collegamento.





Barbara D’Urso spunta a sorpresa a La vita in diretta

Si è presto capito perché la donna fosse a quella prima: quel film è stato prodotto proprio dal figlio della D’Urso. E poco dopo Barbara D’Urso ha iniziato a commentare la cosa dicendo riguardo propio Barbara D’Urso:“La stimo e devo ammettere che ha tanti meriti. Lei ha fidelizzato un grande pubblico e con loro ha stabilito un contatto”.

Voi lo sapete… Non parlo mai dei miei figli, che hanno intrapreso due percorsi difficili rigorosamente da soli. Ma stavolta non posso fare a meno di condividere con voi l'orgoglio e l’emozione per #Shukran, film coraggioso prodotto da mio figlio Emanuele… #proudmum pic.twitter.com/wIbKO6qTg2 — Barbara d'Urso ♥️ (@carmelitadurso) October 30, 2023

E ancora Matano: “Ha il suo modo di fare tv che è riconoscibile, ha sempre la sua impronta che la contraddistingue da tutte le altre colleghe. E questa è una cosa davvero importante. Posso solo farle i complimenti. Lei ha alle spalle una lunga carriera e una professionalità indiscussa. Ha un modo di raccontare e informare abbastanza unico nel panorama televisivo, ha portato uno stile che avevo visto in Spagna ma non in Italia”.

Dopo l’abbraccio di Mara Venier e Simona Ventura, arriva anche l’incontro tra quest’ultima e Barbara d’Urso! pic.twitter.com/C8i6NRKA8K — Trash Italiano (@trash_italiano) October 29, 2023

Poi conclude Alberto: “Myrta e Barbara? Stima per tutte e due, sono delle vere professioniste con delle belle carriere. La sfida con un competitor rinnovato sarà stimolante. In ogni caso resteranno la correttezza e il rispetto”. Ora non ci resta che attendere la conferma della sua presenza a Sanremo, quello sì che sarebbe un grande colpaccio per la Rai e anche per Barbara D’Urso.

