La terribile notizia per tutti i fan de L’Eredità, il programma in onda su Rai 1 fino alla scorsa stagione e condotto prima da Amadeus, Carlo Conti, Fabrizio Frizzi e ora da Flavio Insinna. Il programma fortunato, nato nel 2002, ora potrebbe essere cancellato per sempre. Ma andiamo con ordine. A riportare la brutta notizia per tutti i fan è il sito DavideMaggio.it. È lo stesso portale a far capire il motivo che ci sarebbe dietro l’allontanamento della firma. Si tratta di un nome, dice il sito: Pino Insegno.

Ma cosa c’entra Pino Insegno con tutto ciò? Il portale quindi scrive: “Quello che starebbe accadendo è davvero clamoroso. Il programma leader del daytime della televisione italiana potrebbe migrare altrove. DavideMaggio.it è in grado di anticiparvi che sarebbe in atto una sorprendente manovra per portare L’Eredità fuori dalla Rai. La casa di produzione Banijay starebbe proponendo il più longevo game show italiano al ‘miglior offerente’”.





E ancora: “Il trasloco potrebbe avvenire addirittura subito. Pare, infatti, che la Rai non abbia ancora firmato l’opzione per la prossima edizione. Un ‘cavillo’ che permetterebbe a L’Eredità di essere trasmessa su una rete di un altro editore. Si mormora anche che Bassetti non gradirebbe nemmeno l’avvicendamento alla conduzione, deciso dalla Rai che ha sostituito Flavio Insinna con Pino Insegno (che per Banijay e Rai2 conduce Il Mercante in Fiera)”.

Ma non è finita qui, perché le cose si complicano adesso: “La casa di produzione ha già dovuto ‘digerire’ la diminuzione del numero di puntate dovuto all’allungamento di Reazione a Catena. La partenza della nuova edizione del game show è stata annunciata per l’1 gennaio 2024. Su Rai Casting è anche partita la caccia alla nuova Professoressa, che sostituirà Samira Lui”.

Insomma, sembra evidente che le cose non si mettono bene per il famoso programma amato da tutti. Ma la cosa peggiore, per i fan, sarà senza dubbio dover dire a Flavio Insinna che proprio come Fabrizio Frizzi, era entrato nel cuore degli italiani e nelle loro case, portando spensieratezza e ironia. E Pino Insegno? Resta da capire cosa si farà con lui a questo punto.

