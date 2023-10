Momento bello ma allo stesso tempo difficile per Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Non è stata una giornata come le tante per lei, infatti si è immediatamente ricordata di un evento importantissimo che la riguardava in prima persona. Allora ha deciso di guardare verso le telecamere del programma di Canale 5 e di fare una sorta di monologo. Ha parlato da sola, senza che ci fosse nessuno intorno a lei, e il pubblico si è subito commosso.

Parlando invece di quanto successo in puntata, Beatrice Luzzi durante la diretta del Grande Fratello ha sentito qualcosa dal conduttore. Alfonso Signorini ha fatto una battuta che ha lasciato tutti a bocca aperta: “So bene cosa ti piace Luzzi…”. Di sicuro il presentatore voleva essere ironico, ma Beatrice non ha preso per niente bene quella frase e anzi ha replicato: “Non so se posso andare avanti, se questo è il piano diciamo faccio un passo indietro“.

Leggi anche: “Io so bene che tu…”. Grande Fratello, l’uscita choc di Signorini su Beatrice: proteste del pubblico





Beatrice Luzzi, al Grande Fratello momento commovente: “Impazzisco per te”

Beatrice Luzzi ha dedicato un messaggio molto bello, che ha veicolato attraverso le telecamere del Grande Fratello, nei confronti di una persona speciale. Lui è una parte fondamentale della sua vita e, come già accaduto nel recente passato per un altro avvenimento altrettanto significativo, è stata molto sincera ed affettuosa. Chi la stava guardando da casa ha avuto non poche difficoltà a trattenere le lacrime davanti a quella scena.

Bea ha fatto i suoi auguri al figlio Elia, dato che era il suo compleanno: “Oggi è il compleanno di Elia. Eli, auguri, amore. Auguri, cucciolo. Tu e Valentino siete l’unica cosa importante della mia vita, anche Alessandro. Sono pazza di te, Eli, ti auguro il compleanno più bello del mondo. Ti amo con tutta me stessa. Mi ricordo il giorno dopo che sei nato. Pioveva a dirotto a Roma, quando sei nato. Tutto era chiuso, ma io mi innamorai di te per sempre, amore. Ti auguro un compleanno bellissimo, anche senza di me, ma tornerò e sarà tutto come prima, sarò sempre la stessa. Sempre tutta per voi”.

Auguri prima di tutto al figlio di una donna bella fuori ma tanto dentro affascinante ironica mi fa pisciare che parla con le telecamere come se parlasse con noi lei è la più tutto la più tutto lasciatela fare l’adoro la amo #beatriceluzzi #GrandeFratello pic.twitter.com/uhoaOYmyTi — Rossy (@RosaS7pq895x7c) October 31, 2023

Immediato il complimento da parte dell’utente che ha postato il video: “Auguri prima di tutto al figlio di una donna bella fuori, ma tanto dentro. Affascinante, ironica, mi fa pis*** che parla con le telecamere come se parlasse con noi. Lei è la più tutto, lasciatela fare, l’adoro e la amo”.