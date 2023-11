Rosanna Lambertucci sempre più protagonista a “Ballando con le Stelle“. La popolare conduttrice e nutrizionista ha stupito tutti con un attacco alla giuria che ha provocato la durissima reazione, tra gli altri, di Selvaggia Lucarelli. Ma non è tutto. Proprio nell’ultima puntata al termine della sua ebizione la concorrente ha fatto spaventare Milly Carlucci e il pubblico.

Rosanna Lambertucci ha finto un malore. Quando la musica si è fermata lei non si è alzata, rimanendo stesa in pista e dando l’impressione di essere svenuta. A quel punto Simone Casula l’ha schiaffeggiata dolcemente chiamandola più volte, ma lei non si è mossa. Così Milly Carlucci è corsa in pista spaventata e Rosanna solo allora si è alzata dicendo: “Non stavo male, ho finto di essere morta, dato che, nella scorsa puntata, sono stata anche definita così dalla giuria”. Ma questa non è stata l’unica frecciata all’indirizzo dei giurati.

Leggi anche: “Gliel’ha detto così”. Rosanna Lambertucci punzecchia Selvaggia. E c’è la reazione della giurata





Rosanna Lambertucci e lo scontro con i giurati a Ballando

Già nella scorsa puntata Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto avevano pesantemente criticato l’esibizione di Rosanna Lambertucci. In particolare il giurato aveva detto: “Fingiti morta”. E nella puntata di sabato 11 novembre la concorrente ha seguito il ‘consiglio’ alla lettera. Rosanna ha poi chiesto aiuto a Guillermo: “Sto facendo quello che mi ha chiesto Mariotto, aspetto che il principe azzurro venga a resuscitarmi. Finché non si alza lui, io non mi muovo”.

Per nulla intenerito il giudice le ha risposto così: “La giuria non si muove, chiamate la barella. Non mi sono alzato perché era finta, se era vero magari, la devi fare credibile, ti fingi morta con quella infagottata di pelle”. Poi c’è stata un’altra polemica. Nei giorni scorsi a Storie Italiane Rosanna Lambertucci ha presentato il suo libro “La mia dieta speciale”: “È una dieta semplice perché dura solo due settimane. Se la consiglierei a Mariotto? Non solo a lui, a tutta la giuria”.

In puntata Selvaggia Lucarelli l’ha affrontata: “Perché ci hai dato dei ciccioni? Abbiamo le ossa grossa”. Rosanna ha ribattuto: “La prossima volta arrivo con un centimetro, vi faccio vedere che se misuro la circonferenza vita di Mariotto e Canino siamo sopra la linea della salute”. “È body shaming“, ha esclamato la giornalista. Lambertucci ha proseguito: “Matano secondo me è perfetto”. E il diretto interessato: “Sembra una piaggieria per il tesoretto. Ti posso dire una cosa? Come ti viene in mente di dire che la giuria deve perdere peso?”. La concorrente ha concluso: “Faccio solo del bene, quando siamo con la circonferenza vita giusta è tutta salute, non parlo di estetica”.

Alla fine Lucarelli e Mariotto hanno dato 0 a Rosanna Lambertucci che ha totalizzato solo 5 punti: “Non è accettabile”, ha commentato lei. E Teo Mammucari è dalla sua parte: “Quella donna lì ha 78 anni, dare zero non mi fa ridere, è veramente offensivo, imbarazzante. A Mariotto e Lucarelli do io zero, l’anno prossimo vanno a casa i giurati”.

“Vi dico la verità: ecco perché lascio”. Ballando con le Stelle, Lino Banfi finalmente vuota il sacco