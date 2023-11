Ballando con le stelle 2023, polemica in arrivo in vista della prossima puntata. Rosanna Lambertucci ha pizzicato i giudici nelle scorse ore e uno di loro, Selvaggia Lucarelli, ha risposto. Sabato 11 novembre il programma registrerà l’addio di Lino Banfi. L’attore ha fatto sapere che non tornerà indietro nonostante i tentativi di Milly Carlucci di trattenerlo. Banfi ha spiegato come avesse già da tempo prese la decisione di mollare dopo tre puntante, ma di non averlo confessato a nessuno.

Neppure a Milly, che pare tuttavia avere una carta in serbo. Intanto a surriscaldare l’ambiente ci pensa Rosanna Lambertucci nella scorsa puntata presa di mira al punto da sollevare la reazione del pubblico: “I commenti sulla Lambertucci sono stati vergognosi. Sembravano fatti da ragazzini bulletti e non da adulti che dovrebbero limitarsi a giudicare il ballo e non sfottere i concorrenti”.





Ballando, Rosanna Lambertucci pizzica i giudici sul peso

“Carolyn è l’unica che, oltre ad essere competente, nn è mai offensiva ma il resto dei giurati che qualifiche ha per giudicare il ballo? Simone e Sara potevano sostituire due della giuria che da anni va in crescendo di maleducazione. E poi, che senso ha fare gareggiare un ottantasettenne con un trentenne? Peccato, era una bella trasmissione tanti anni fa, ora specula sul trash”.

Forse per via della scorsa puntata Rosanna ha pizzicato giudici. Ospite di Eleonora Daniele a Storie Italiane, Rosanna Lambertucci ha presentato il suo nuovo libro dal titolo “La mia dieta semplice”. Titolo che ha fornito un assiste alla conduttrice che ha chiesto se volesse regalare il libro a Guillermo Mariotti. E lei ha preso la palla al balzo.

“Lo consigliamo a parecchi della giuria, perché sono tutti quanti, tutto sommato… Devono dimagrire”. Ovviamente Selvaggia Lucarelli non ha preso benissimo l’intervento ed ha replicato sui social alla sua maniera, mettendo il momento dell’intervista della tra fulmini e saette.